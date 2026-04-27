NOVELA DAS 7

‘Coração Acelerado’ tem ida ao exterior, confissão e encontro inesperado nesta segunda (27 de abril)

Novela das 7 promete fortes emoções neste sábado

Felipe Sena

Publicado em 25 de abril de 2026 às 06:30

Zilá e Janete em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (26), Zuzu (Elisa Lucinda) e Janete (Leticia Spiller) insistem para Laurinha (Kamila Amorim) revelar que é Benedito Boaventura, e Esteban (Diego Martins) se preocupa. Com a ida de Marcela para o exterior, o estilista assume seu lugar na loja Alô Country.

João Raul (Filipe Bragança) desabafa com Luan (Lucas Wickhaus) sobre seu novo disco. Uma mulher abraça Palhares (Gabriel Godoy) na frente de Janete, que se surpreende. Zilá (Leandra Leal) vai ao encontro de Ronei (Thomás Aquino), ele tem esperança com a possibilidade de ela terminar o casamento com Alaorzinho (Daniel de Oliveira).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Palhares garante a Janete que não conhece a mulher, que afirma ser amante do radialista. Leandro (David Junior) confronta Alaor (Marcos Caruso) sobre o invasor em seu quarto. Alaor se aproxima de Zuzu. Naiane (Isabelle Drummond) gosta dos galanteios de Gael (André Luiz Frambach). João Raul pensa em Agrado (Isadora Cruz).