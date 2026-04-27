Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Coração Acelerado’ tem ida ao exterior, confissão e encontro inesperado nesta segunda (27 de abril)

Novela das 7 promete fortes emoções neste sábado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de abril de 2026 às 06:30

Zilá e Janete em 'Coração Acelerado'
Zilá e Janete em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (26), Zuzu (Elisa Lucinda) e Janete (Leticia Spiller) insistem para Laurinha (Kamila Amorim) revelar que é Benedito Boaventura, e Esteban (Diego Martins) se preocupa. Com a ida de Marcela para o exterior, o estilista assume seu lugar na loja Alô Country.

João Raul (Filipe Bragança) desabafa com Luan (Lucas Wickhaus) sobre seu novo disco. Uma mulher abraça Palhares (Gabriel Godoy) na frente de Janete, que se surpreende. Zilá (Leandra Leal) vai ao encontro de Ronei (Thomás Aquino), ele tem esperança com a possibilidade de ela terminar o casamento com Alaorzinho (Daniel de Oliveira).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Palhares garante a Janete que não conhece a mulher, que afirma ser amante do radialista. Leandro (David Junior) confronta Alaor (Marcos Caruso) sobre o invasor em seu quarto. Alaor se aproxima de Zuzu. Naiane (Isabelle Drummond) gosta dos galanteios de Gael (André Luiz Frambach). João Raul pensa em Agrado (Isadora Cruz).

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de abril): ajustes, decisões e oportunidades pedem mais consciência ao longo do dia

Cor e número da sorte de hoje (27 de abril): ajustes, decisões e oportunidades pedem mais consciência ao longo do dia
Imagem - Ana Paula Renault explica por que seguiu no BBB 26 após morte do pai: 'Queria sair correndo'

Ana Paula Renault explica por que seguiu no BBB 26 após morte do pai: 'Queria sair correndo'
Imagem - Maíra Cardi reaparece nas redes e pede orações pela filha de seis meses após diagnóstico em hospital nos EUA

Maíra Cardi reaparece nas redes e pede orações pela filha de seis meses após diagnóstico em hospital nos EUA