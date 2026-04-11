Energia de recomeço: novos caminhos e decisões marcam o sábado (11 de abril)

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Heider Sacramento
Publicado em 11 de abril de 2026 às 05:00
A leitura do tarot para este sábado, 11 de abril, traz a carta O Louco como energia predominante. O arcano indica novos começos, espontaneidade e oportunidades que surgem quando se tem coragem de arriscar.
Segundo especialistas em tarot, o dia favorece atitudes leves e decisões que envolvem sair da zona de conforto.
Tarot
No trabalho, ideias criativas podem surgir e abrir portas. Já na vida pessoal, o momento favorece encontros, viagens ou mudanças de rotina.
Apesar da energia positiva, o tarot alerta para evitar impulsividade excessiva.