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Especialista explica por que você deve parar de carregar seu celular até 100%

Saiba por que as baterias do celular perdem a capacidade de carga e como otimizar a vida útil dos seus dispositivos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias

  • Agência Correio

  • Luiz Dias

Publicado em 31 de março de 2026 às 16:00

No meio do dia-a-dia corrido, uma das coisas mais temidas é a notificação de bateria acabando
No meio do dia-a-dia corrido, uma das coisas mais temidas é a notificação de bateria acabando Crédito: Freepik

Nossos celulares se tornaram uma parte fundamental das nossas vidas e, como tal, precisamos mantê-los ligados pelo maior período de tempo possível. Para isso, as marcas estão aumentando a capacidade das baterias e carregadores, criando inclusive modelos de baixo desgaste.

“Nós já somos ciborgues. Nós somos tão conectados aos nossos celulares e computadores que perder um celular seria como perder um braço.”

Elon Musk

durante a Artificial Intelligence Conference (WAIC) em 2019

Responsável por manter a reserva energética do dispositivo, a bateria é um dos componentes que mais costumam apresentar falhas ao longo da vida útil. Ela “vicia” e, aos poucos, vai perdendo sua vida útil, mas existem métodos capazes de diminuir ou retardar em muito o desgaste desse componente.

Carregador de celular na tomada - qual o custo de energia?

Mesmo sem estar carregando o celular, o carregador fica no chamado modo de espera por Shutterstock
Carregador de celular no modo espera mantém o circuito ativo por Shutterstock
Esse consumo é baixo e dificilmente chama atenção na conta de luz por Shutterstock
Ainda assim, esse consumo existe diariamente por Shutterstock
Regras europeias limitam esse consumo a 0,21 watt por carregador de celular por Shutterstock
O consumo anual pode chegar a quase 2 quilowatt-hora, bastante baixo, mas não é zero por Shutterstock
Carregadores de celular mais modernos foram projetados para cortar o consumo por Shutterstock
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Mesmo sem estar carregando o celular, o carregador fica no chamado modo de espera por Shutterstock

O que vicia a bateria?

As baterias mais comuns no mercado são aquelas compostas de íon-lítio, principalmente em dispositivos mais antigos, e essas são as mais suscetíveis à perda de capacidade, também conhecida como envelhecimento químico.

Segundo estudo publicado no Journal of Electronic Society, a principal razão do vício das baterias é a sobrecarga térmica. Essa sobrecarga costuma acontecer em algumas situações:

  • Deixar o dispositivo ligado na tomada após ele atingir 100% da carga, pois o excesso de energia que chega ao dispositivo é convertido em energia térmica (temperatura) por meio do Efeito Joule.
  • Deixar o celular em superfícies que possam acumular muito calor, como próximo do fogão ou sob o sol por longos períodos.
  • Modo de carregamento ultrarrápido disponível em algumas marcas com acesso a carregadores com capacidade superior a 60 W.

Quando o aparelho atinge 100% de bateria, ele inicia um processo chamado de “trickle charging” ou carregamento por pingos. Ele funciona da seguinte forma: ao chegar na carga máxima, o celular “reduz sozinho” a bateria, para carregá-la por completo novamente.

Ao aquecer demais a bateria, o excesso de temperatura faz com que as moléculas de “lítio reciclável”, responsáveis por armazenar a energia após cada recarga, reajam e se tornem compostos de baixa reatividade química.

Incapazes de passar pelo ciclo de novas recargas por meio do processo de ionização, essas novas moléculas se tornam inertes ou com baixo potencial de receber elétrons e, dessa forma, energia elétrica.

Como otimizar a vida útil

Na busca por evitar a sobrecarga, você deve evitar as situações mencionadas acima, como, por exemplo, tentar manter seu celular numa faixa de carregamento por volta dos 80%, em que não há sobrecarga térmica no ambiente.

Métodos de carregamento ultrarrápidos ou de carregadores de alto potencial elétrico, acima de 60 W, devem ser utilizados com moderação.

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