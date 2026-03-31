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Cor e número da sorte de hoje (31 de março): conquistas, reconhecimento e encontros especiais marcam o dia

O dia favorece oportunidades, conexões importantes e avanços que podem trazer resultados positivos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira, 31 de março, chega com uma energia de crescimento e visibilidade, favorecendo conquistas, boas notícias e momentos de destaque. Para muitos signos, o dia pode trazer reconhecimento no trabalho, avanços financeiros e encontros significativos. No amor, há espaço para reconexões, declarações e mudanças positivas, desde que haja equilíbrio emocional. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

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Áries: Alguém pode contar com sua generosidade hoje, e sua atitude fará diferença. No trabalho, será preciso se dedicar mais para concluir pendências. Um dinheiro esperado pode finalmente chegar. Nos estudos, o desempenho segue estável. Em casa, o clima pode oscilar por causa de alguém mais sensível. Atividades físicas ajudam no equilíbrio. No amor, evite deixar inseguranças dominarem a relação.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 2.

Touro: Reconhecimento ou crescimento na carreira pode surgir de forma inesperada. Nos estudos, você tende a se destacar. Sua postura prestativa melhora sua imagem social. Assuntos familiares, como celebrações, ganham força. Retomar cuidados com o corpo traz resultados rápidos. No amor, você pode dar um impulso positivo na relação.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: Delegar tarefas será essencial para focar no que realmente importa. Evite se envolver em disputas sociais desnecessárias. Em casa, o clima tende a ficar mais leve com sua dedicação. Atenção com a saúde, especialmente com a disciplina em tratamentos. No dinheiro, um desafio pode surgir, mas será superado. No amor, o dia favorece aprofundar a conexão.

Cor da sorte: Creme.

Número da sorte: 11.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: Ganhos financeiros podem melhorar sua qualidade de vida. Sua responsabilidade e dedicação serão reconhecidas. Nos estudos, o desempenho tende a ser excelente. No trabalho, sua comunicação será um diferencial. Assumir o controle da sua rotina ajuda na saúde. No amor, uma amizade pode ajudar a resolver conflitos.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 3.

Leão: Um desejo antigo pode finalmente começar a se realizar. O dia favorece sua imagem e traz oportunidades no trabalho. Negócios e investimentos podem render bons frutos. Ganhos financeiros ajudam a equilibrar as contas. No amor, o clima é de carinho e conexão mais intensa.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 5.

Virgem: Uma viagem a trabalho pode surgir. Sua eficiência garante bons resultados e reconhecimento. Nos estudos, há chance de elogios. No dinheiro, economia será seu ponto forte. Em casa, atenção com oscilações de humor. Evite decisões impulsivas, principalmente em deslocamentos. No amor, momentos leves ajudam a relaxar.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 17.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra: Apoio financeiro pode ajudar a tirar um projeto do papel. O dia favorece cuidados com o corpo e resolução de problemas no trabalho. Evite reagir a provocações no ambiente social. Uma viagem pode surgir de forma inesperada. Assuntos de imóvel ganham destaque. No amor, um encontro especial promete animar.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 18.

Escorpião: Sua iniciativa em organizar algo será muito bem recebida. O clima em casa favorece descanso e tranquilidade. Um encontro com pessoas alinhadas aos seus interesses pode ser inspirador. Sua situação financeira tende a melhorar. No trabalho, mostrar seu potencial faz toda a diferença. No amor, é hora de resolver pendências emocionais.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 9.

Sagitário: O dia promete ser produtivo e gratificante em várias áreas. Planos ligados a imóvel podem avançar. Uma viagem pode se tornar mais prazerosa do que o esperado. Momentos em família trazem reflexões importantes. A saúde melhora e sua energia aumenta. No amor, atitudes sinceras renovam o clima.

Cor da sorte: Açafrão.

Número da sorte: 3.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Ouvir conselhos de quem se importa com você pode evitar erros. O dia pode trazer alguns obstáculos e exigir mais esforço no trabalho. Atenção com gastos desnecessários. Disputas profissionais podem surgir. No amor, sinais positivos começam a aparecer.

Cor da sorte: Vinho.

Número da sorte: 8.

Aquário: O apoio da família será essencial para colocar planos em prática. Novas oportunidades surgem e podem abrir caminhos inesperados. Assuntos de imóvel tendem a se resolver. No trabalho, interrupções podem atrapalhar o ritmo. No amor, o dia é ideal para se declarar.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 17.

Peixes: O dia favorece avanços no trabalho e reconhecimento social. O dinheiro pode vir de fontes inesperadas. Pessoas ao seu redor podem buscar sua ajuda. Momentos com amigos prometem ser animados. No amor, conversas importantes pedem maturidade emocional.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 4.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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