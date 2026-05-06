NATURISMO

FOTOS: Conheça as praias de naturismo do Brasil, onde é possível ficar como veio ao mundo sem chocar ninguém, e o que é proibido

O país conta com cerca de sete praias oficiais, regulamentadas por um estrito código de convivência para naturistas e visitantes



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:00

Pessoas precisam ficar atentas às regras antes de adentrar nesses espaços, pois o naturismo é uma atividade séria Crédito: Max Böhme / Unplash

Nas praias comuns, já é comum o uso de roupas de banho reveladoras, mas você conhece as praias naturalistas, em que os banhistas ficam mais à vontade? Elas não existem só nos filmes, e o Brasil possui cerca de sete dessas praias legalizadas e oficializadas pela Federação Brasileira de Naturismo.

O chamado naturismo, que envolve, entre outras coisas, a nudez pública, só pode ser praticado dentro dessas áreas legalizadas, pois fora desses espaços pode ser considerada ato obsceno, previsto no art. 233 do Código Penal.

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Praias oficiais

Tambaba, no Conde (PB), é conhecida pelas falésias coloridas e pelo coqueiro que é seu cartão-postal. A praia tem área naturista separada do trecho comum, o que ajuda a orientar quem chega pela primeira vez.

Abricó fica na região de Grumari (RJ), em uma área mais reservada da zona oeste. O naturismo ali tem autorização municipal e costuma atrair quem busca uma experiência menos urbana dentro da capital.

Massarandupió, em Entre Rios (BA), possui dunas e coqueirais de frente para o mar aberto. O acesso exige uma boa trilha pela areia, o que torna o local mais privativo e calmo para naturistas.

Barra Seca, em Linhares (ES), tem acesso por travessia de barco ou canoa. O isolamento natural ajuda a manter a privacidade dos frequentadores e reforça o caráter reservado da praia.

Pedras Altas, em Palhoça (SC), é cercada por formações rochosas que funcionam como barreira natural. O mar costuma ser mais calmo, o que dá ao local um perfil diferente de outras praias naturistas.

Olho de Boi, em Búzios (RJ), é pequena, selvagem e acessada por trilha a partir da Praia Brava. Como é um local isolado e com pouca estrutura, é preciso um bom planejamento de viagem, com água e recursos.

Praia Olho de Boi, em Búzios Crédito: Josue Marinho / Wikimedia Commons

A Galheta, em Florianópolis (SC), sofreu recentemente com disputas jurídicas sobre o naturismo no local. Após processo, os naturistas foram permitidos a entrar na praia sem medo de detenções, mas isso é limitado à faixa de areia.

Apesar de a Praia do Pinho, em Balneário Camboriú (SC), ter sido um marco do naturismo no Brasil, ela deixou a lista de praias naturistas oficiais. Graças ao novo Plano Diretor da cidade, o naturismo foi proibido no local.

A Praia do Pinho é reconhecida como a primeira praia naturista do país Crédito: Otávio Nogueira / Wikimedia Commons

Regras rígidas

O naturismo é definido pela Federação Brasileira de Naturismo como um modo de vida em harmonia com a natureza, no qual a nudez social faz parte da prática. A proposta também envolve respeito por si, pelo outro e pelo meio ambiente, o que exige regras claras de convivência.

Além das regras comuns de bom senso na convivência em praias, os naturistas ou visitantes precisam estar completamente nus assim que entrarem na faixa de areia. Também é expressamente proibido fotografar ou filmar sem autorização dos envolvidos.

Devido à exposição física, é indicado usar toalhas, cangas ou outros materiais higiênicos para se sentar ou deitar em locais de uso comum, para evitar contaminação.

Quaisquer atos sexuais, ou práticas como voyeurismo ou exibicionismo são expressamente proibidos, bem como o uso de imagens naturistas para propósitos sexuais.

Homens solteiros que adentrem esses espaços precisam de identificação adicional.