João Raul se interessa por empregada da sogra em ‘Coração Acelerado’ nesta sexta (1ª de abril)

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Felipe Sena
Publicado em 1 de maio de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (1ª), João Raul (Filipe Bragança) se aproxima de Irene (Fernanda Pimenta), e cometa com Walmir (Antonio Calloni). Naiane se incomoda com o sucesso do selo Romântica, e é barrada da entrada do camarim de João Raul, e se revolta.
Zilá (Leandra Leal) confronta Xavier (André Deca) sobre um possível encontro com Leandro (David Junior), e o homem nega. Ronei (Thomás Aquino) cumprimenta Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) pela carreira.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Após as audições, Malvino (Guito) e Laurinha (Kamila Amorim) são escolhidos para cantar no álbum, mas o rapaz declina em lealdade a Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Laurinha conta a Naiane que cantará no álbum de Agrado e Eduarda. Alana Matos (Cléo Pires) propõe investir na carreira de Agrado e Eduarda.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.