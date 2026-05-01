NOVELA DAS 7

João Raul se interessa por empregada da sogra em ‘Coração Acelerado’ nesta sexta (1ª de abril)

Galã conta de novo interesse ao pai

Felipe Sena

Publicado em 1 de maio de 2026 às 06:30

João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (1ª), João Raul (Filipe Bragança) se aproxima de Irene (Fernanda Pimenta), e cometa com Walmir (Antonio Calloni). Naiane se incomoda com o sucesso do selo Romântica, e é barrada da entrada do camarim de João Raul, e se revolta.

Zilá (Leandra Leal) confronta Xavier (André Deca) sobre um possível encontro com Leandro (David Junior), e o homem nega. Ronei (Thomás Aquino) cumprimenta Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) pela carreira.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Após as audições, Malvino (Guito) e Laurinha (Kamila Amorim) são escolhidos para cantar no álbum, mas o rapaz declina em lealdade a Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Laurinha conta a Naiane que cantará no álbum de Agrado e Eduarda. Alana Matos (Cléo Pires) propõe investir na carreira de Agrado e Eduarda.