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João Raul se interessa por empregada da sogra em ‘Coração Acelerado’ nesta sexta (1ª de abril)

Galã conta de novo interesse ao pai

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de maio de 2026 às 06:30

João Raul em 'Coração Acelerado'
João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (1ª), João Raul (Filipe Bragança) se aproxima de Irene (Fernanda Pimenta), e cometa com Walmir (Antonio Calloni). Naiane se incomoda com o sucesso do selo Romântica, e é barrada da entrada do camarim de João Raul, e se revolta.

Zilá (Leandra Leal) confronta Xavier (André Deca) sobre um possível encontro com Leandro (David Junior), e o homem nega. Ronei (Thomás Aquino) cumprimenta Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) pela carreira.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Após as audições, Malvino (Guito) e Laurinha (Kamila Amorim) são escolhidos para cantar no álbum, mas o rapaz declina em lealdade a Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Laurinha conta a Naiane que cantará no álbum de Agrado e Eduarda. Alana Matos (Cléo Pires) propõe investir na carreira de Agrado e Eduarda.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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