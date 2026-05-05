NOVELA DAS 7

João Raul tenta demonstrar que não sente nada por Agrado, mas falha em ‘Coração Acelerado’ nesta terça (5 de maio)

Novela das 7 tem vários acontecimentos marcantes no capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 5 de maio de 2026 às 06:30

João Raul e Agrado em ''Coração Acelerado' Crédito: Manoela Mello | TV Globo

Agrado (atriz) e Eduarda (atriz) ficam encantadas com sua nova casa. Naiane (atriz) e Ronei (ator) comemoram o sucesso do novo álbum de João Raul (ator). Esteban (ator) afirma a Naiane que Laurinha (atriz) é uma cantora talentosa.

João Raul tenta desviar de seus sentimentos por Agrado diante dos questionamentos de Luan (ator). Zilá (atriz) se irrita com o fracasso de sua revista, e Cinara (atriz) tenta acalmá-la. Janete (atriz), Zuzu (atriz), Agrado e Eduarda são homenageadas no programa de Talita (atriz), e Naiane e Zilá se revoltam. Zuzu diz a Alaor (ator) que não tem interesse em Malvino (ator). Naiane se reaproxima de Laurinha e Esteban. Leandro (ator) flagra Agrado ouvindo uma mensagem de João Raul.

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