Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

João Raul tenta demonstrar que não sente nada por Agrado, mas falha em ‘Coração Acelerado’ nesta terça (5 de maio)

Novela das 7 tem vários acontecimentos marcantes no capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de maio de 2026 às 06:30

João Raul e Agrado em ''Coração Acelerado'
João Raul e Agrado em ''Coração Acelerado' Crédito: Manoela Mello | TV Globo

Agrado (atriz) e Eduarda (atriz) ficam encantadas com sua nova casa. Naiane (atriz) e Ronei (ator) comemoram o sucesso do novo álbum de João Raul (ator). Esteban (ator) afirma a Naiane que Laurinha (atriz) é uma cantora talentosa.

João Raul tenta desviar de seus sentimentos por Agrado diante dos questionamentos de Luan (ator). Zilá (atriz) se irrita com o fracasso de sua revista, e Cinara (atriz) tenta acalmá-la. Janete (atriz), Zuzu (atriz), Agrado e Eduarda são homenageadas no programa de Talita (atriz), e Naiane e Zilá se revoltam. Zuzu diz a Alaor (ator) que não tem interesse em Malvino (ator). Naiane se reaproxima de Laurinha e Esteban. Leandro (ator) flagra Agrado ouvindo uma mensagem de João Raul.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Matheus Aleixo quebra silêncio sobre rumores de traição: 'É difícil entender'

Matheus Aleixo quebra silêncio sobre rumores de traição: 'É difícil entender'
Imagem - Luis vence Prova do Tô Fora, deixa o Trampo e garante vaga na Casa do Patrão

Luis vence Prova do Tô Fora, deixa o Trampo e garante vaga na Casa do Patrão
Imagem - Três Graças: Arminda é presa após tentar matar bebê ao empurrar carrinho escada abaixo

Três Graças: Arminda é presa após tentar matar bebê ao empurrar carrinho escada abaixo