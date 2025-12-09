Justiça determina prisão de Babal, irmão de Lucas Guimarães; influenciador já acumulava histórico de agressões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:04
A Justiça de Alagoas determinou a regressão cautelar para o regime fechado do influenciador digital Emanuel Francisco Júnior dos Santos, conhecido como Babal Guimarães, após divulgação de imagens que o mostram agredindo a atual namorada, a modelo Karla Lessa, na área externa de um condomínio em Maceió (AL). A regressão cautelar é uma decisão judicial provisória que move um preso para o regime prisional [mais fechado] imediatamente. A informação foi divulgada pelo jornal Metrópoles, parceiro do CORREIO.
A decisão foi proferida nesta terça-feira (9), no âmbito da execução penal que pesava contra o influenciador. As imagens registradas por câmeras de segurança na madrugada de 28 de novembro, vieram a público e começaram a circular nas redes sociais na última quinta-feira (4). O casal aparece discutindo na calçada do prédio, e parece que Babal chega bater-boca com outra pessoa que parecia também estar no local. No entanto, as imagens serão divulgadas, por preservação da imagem da vítima.
Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação
Karla Lessa não registrou boletim de ocorrência, mas a Polícia Civil de Alagoas (PCAL) instaurou inquérito para apurar o crime de lesão corporal por causa da repercussão das imagens. De acordo com o Metrópoles, a delegada Ana Luiza Nogueira, coordenadora das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams), existem indicativos de reincidência, ou seja, o autor do crime já foi acusado por casos similares.
Há um ano Babal Guimarães tinha sido condenado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) por lesão corporal contra a ex-esposa, a influenciadora Emily Garcia, em crime cometido em 2019. Em 2023, ele iniciou o cumprimento de pena em regime aberto, mas chegou a ser preso de forma preventiva em janeiro deste ano, em Penedo (AL), por descumprir medidas judiciais impostas no mesmo processo.
Enquanto o influenciador aguarda o cumprimento do mandado de prisão e nova audiência judicial, o caso segue sob apuração da Polícia Civil.
Nascido em Penedo (AL), mesma cidade onde o irmão, Lucas Guimarães, Babal é ex-cunhado de Carlinhos Maia. O influenciador ficou conhecido nas redes sociais por publicar conteúdos de humor, e diversos registros ao lado da família, e do filho, Miguel, de 3 anos, fruto do relacionamento com Emily Garcia.
A influenciadora e modelo Karla Lessa tem diversos registros de looks e viagens no Instagram, rede social que acumula mais de 300 mil seguidores. Ela também é empresária, e dona da marca Krochê, que produz peças femininas em crochê. A influencer foi pedida em namoro por Babal no Dia dos Namorados, em junho, e assumiram o relacionamento nas redes sociais.