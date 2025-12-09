DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Justiça determina prisão de Babal, irmão de Lucas Guimarães; influenciador já acumulava histórico de agressões

Influenciador já esteve envolvido em outro processo de agressão contra a ex-esposa

Felipe Sena

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:04

Babal Guimarães foi condenado por ter agredido a companheira Karla Lessa Crédito: Reprodução | Instagram

A Justiça de Alagoas determinou a regressão cautelar para o regime fechado do influenciador digital Emanuel Francisco Júnior dos Santos, conhecido como Babal Guimarães, após divulgação de imagens que o mostram agredindo a atual namorada, a modelo Karla Lessa, na área externa de um condomínio em Maceió (AL). A regressão cautelar é uma decisão judicial provisória que move um preso para o regime prisional [mais fechado] imediatamente. A informação foi divulgada pelo jornal Metrópoles, parceiro do CORREIO.

A decisão foi proferida nesta terça-feira (9), no âmbito da execução penal que pesava contra o influenciador. As imagens registradas por câmeras de segurança na madrugada de 28 de novembro, vieram a público e começaram a circular nas redes sociais na última quinta-feira (4). O casal aparece discutindo na calçada do prédio, e parece que Babal chega bater-boca com outra pessoa que parecia também estar no local. No entanto, as imagens serão divulgadas, por preservação da imagem da vítima.

Karla Lessa não registrou boletim de ocorrência, mas a Polícia Civil de Alagoas (PCAL) instaurou inquérito para apurar o crime de lesão corporal por causa da repercussão das imagens. De acordo com o Metrópoles, a delegada Ana Luiza Nogueira, coordenadora das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams), existem indicativos de reincidência, ou seja, o autor do crime já foi acusado por casos similares.

Há um ano Babal Guimarães tinha sido condenado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) por lesão corporal contra a ex-esposa, a influenciadora Emily Garcia, em crime cometido em 2019. Em 2023, ele iniciou o cumprimento de pena em regime aberto, mas chegou a ser preso de forma preventiva em janeiro deste ano, em Penedo (AL), por descumprir medidas judiciais impostas no mesmo processo.

Enquanto o influenciador aguarda o cumprimento do mandado de prisão e nova audiência judicial, o caso segue sob apuração da Polícia Civil.

Quem é Babal Guimarães?

Nascido em Penedo (AL), mesma cidade onde o irmão, Lucas Guimarães, Babal é ex-cunhado de Carlinhos Maia. O influenciador ficou conhecido nas redes sociais por publicar conteúdos de humor, e diversos registros ao lado da família, e do filho, Miguel, de 3 anos, fruto do relacionamento com Emily Garcia.

Quem é Karla Lessa?

Karla Lessa Crédito: Reprodução | Instagram