TAROT & SIGNOS

Maré de força: 3 signos vivem momento de revelações importantes neste sábado (23)

Energia do dia favorece reencontros, paixão, intuição elevada e mudanças inesperadas na vida amorosa

Heider Sacramento

Publicado em 23 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado (23) promete fortes emoções para alguns signos do zodíaco. Segundo o tarot, o dia será marcado por intensidade emocional, encontros inesperados e situações capazes de mudar o clima do fim de semana de forma repentina.

A leitura das cartas aponta Escorpião, Aquário e Peixes entre os signos mais impactados pelas energias deste sábado. O momento favorece conexões afetivas, decisões impulsivas e revelações importantes.

Escorpião aparece ligado a uma forte energia de transformação. O signo pode viver reencontro inesperado ou conversa decisiva envolvendo alguém importante do passado.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário terá um sábado de movimento e surpresas. O tarot aponta convite inesperado, aproximação afetiva e possibilidade de mudança em planos que pareciam definidos.

Perfume ideal para Aquário 1 de 4

Já Peixes segue com a intuição elevada e pode perceber sinais importantes ao longo do dia. As cartas mostram abertura emocional e chance de viver um momento marcante no amor.

O date perfeito para Peixes 1 de 8