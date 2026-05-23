Maré de força: 3 signos vivem momento de revelações importantes neste sábado (23)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de maio de 2026 às 05:00
O sábado (23) promete fortes emoções para alguns signos do zodíaco. Segundo o tarot, o dia será marcado por intensidade emocional, encontros inesperados e situações capazes de mudar o clima do fim de semana de forma repentina.
A leitura das cartas aponta Escorpião, Aquário e Peixes entre os signos mais impactados pelas energias deste sábado. O momento favorece conexões afetivas, decisões impulsivas e revelações importantes.
Escorpião aparece ligado a uma forte energia de transformação. O signo pode viver reencontro inesperado ou conversa decisiva envolvendo alguém importante do passado.
Comidas que são a cara de Escorpião
Aquário terá um sábado de movimento e surpresas. O tarot aponta convite inesperado, aproximação afetiva e possibilidade de mudança em planos que pareciam definidos.
Perfume ideal para Aquário
Já Peixes segue com a intuição elevada e pode perceber sinais importantes ao longo do dia. As cartas mostram abertura emocional e chance de viver um momento marcante no amor.
O date perfeito para Peixes
O tarot indica que o sábado será favorável para quem deseja sair da rotina, se conectar emocionalmente e viver experiências diferentes.