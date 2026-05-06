Mesmo em coma, mulher continua menstruando e intriga médicos com o que o corpo segue fazendo sozinho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 6 de maio de 2026 às 11:00
Uma pergunta curiosa começou a circular nas redes sociais: mulheres continuam menstruando mesmo em coma?
O tema chamou atenção justamente por misturar ciência com uma dúvida pouco falada, e a resposta envolve entender como o corpo funciona, mesmo quando a pessoa está inconsciente.
Especialistas explicam que, na maioria dos casos, o ciclo menstrual pode continuar normalmente. Isso porque o coma afeta principalmente o cérebro, mas nem sempre interrompe as funções do sistema reprodutivo.
Ciclo Menstrual
O coma é um estado de inconsciência profunda, no qual a pessoa não responde a estímulos e não tem percepção do ambiente ao redor. Ele pode ser causado por diferentes fatores, como infecções, traumas, problemas metabólicos ou até falta de oxigênio no cérebro.
Mesmo nesse estado, o corpo continua funcionando em vários aspectos. Funções automáticas, como respiração (com ou sem ajuda), circulação e produção de hormônios, podem seguir ativas.
De forma geral, sim. Se os órgãos reprodutivos estiverem saudáveis e funcionando, o corpo tende a manter o ciclo menstrual, mesmo sem consciência.
Isso acontece porque a menstruação é um processo biológico regulado principalmente por hormônios, e não depende da vontade ou da consciência da pessoa.
Ou seja:
Apesar disso, o ciclo pode sofrer alterações dependendo do estado de saúde da paciente. Fatores como nutrição inadequada, doenças hormonais ou condições pré-existentes podem interferir no fluxo ou até interromper a menstruação.
Em alguns casos, o sangramento pode ser mais leve ou irregular, especialmente se o organismo estiver debilitado.
A menstruação não é a única função que segue ativa durante o coma. O corpo continua realizando processos básicos, como produção de urina e funcionamento intestinal, ainda que de forma não controlada.
Isso reforça um ponto importante: mesmo inconsciente, o organismo mantém diversas atividades essenciais para a sobrevivência.
Questões como essa viralizam porque mostram como o corpo humano pode ser complexo, e até surpreendente. Muitas pessoas associam o coma a uma “pausa total” do organismo, mas a realidade é diferente.
Na prática, o corpo continua trabalhando em silêncio, mantendo funções que não dependem da consciência.