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Mesmo em coma, mulher continua menstruando e intriga médicos com o que o corpo segue fazendo sozinho

Mesmo sem consciência, o organismo pode manter funções hormonais ativas

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 6 de maio de 2026 às 11:00

Especialistas explicam como o ciclo menstrual pode continuar em alguns casos Crédito: Pexels

Uma pergunta curiosa começou a circular nas redes sociais: mulheres continuam menstruando mesmo em coma?

O tema chamou atenção justamente por misturar ciência com uma dúvida pouco falada, e a resposta envolve entender como o corpo funciona, mesmo quando a pessoa está inconsciente.

Especialistas explicam que, na maioria dos casos, o ciclo menstrual pode continuar normalmente. Isso porque o coma afeta principalmente o cérebro, mas nem sempre interrompe as funções do sistema reprodutivo.

Ciclo Menstrual

Hormônios seguem sendo produzidos automaticamente por Pexels
A dúvida viralizou ao revelar um funcionamento pouco conhecido do corpo por Pexels
O coma afeta a consciência, mas não “desliga” o corpo por completo por Pexels
Funções vitais continuam ativas durante o estado de inconsciência por Pexels
O ciclo menstrual pode continuar mesmo sem percepção da pessoa por Pexels
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Hormônios seguem sendo produzidos automaticamente por Pexels

O que é o coma e o que ele afeta

O coma é um estado de inconsciência profunda, no qual a pessoa não responde a estímulos e não tem percepção do ambiente ao redor. Ele pode ser causado por diferentes fatores, como infecções, traumas, problemas metabólicos ou até falta de oxigênio no cérebro.

Mesmo nesse estado, o corpo continua funcionando em vários aspectos. Funções automáticas, como respiração (com ou sem ajuda), circulação e produção de hormônios, podem seguir ativas.

Afinal, o ciclo menstrual continua?

De forma geral, sim. Se os órgãos reprodutivos estiverem saudáveis e funcionando, o corpo tende a manter o ciclo menstrual, mesmo sem consciência.

Isso acontece porque a menstruação é um processo biológico regulado principalmente por hormônios, e não depende da vontade ou da consciência da pessoa.

Ou seja:

  • o corpo continua liberando hormônios
  • o útero segue seu ciclo natural
  • a menstruação pode ocorrer normalmente

Mas nem sempre é igual

Apesar disso, o ciclo pode sofrer alterações dependendo do estado de saúde da paciente. Fatores como nutrição inadequada, doenças hormonais ou condições pré-existentes podem interferir no fluxo ou até interromper a menstruação.

Em alguns casos, o sangramento pode ser mais leve ou irregular, especialmente se o organismo estiver debilitado.

Outras funções do corpo também continuam

A menstruação não é a única função que segue ativa durante o coma. O corpo continua realizando processos básicos, como produção de urina e funcionamento intestinal, ainda que de forma não controlada.

Isso reforça um ponto importante: mesmo inconsciente, o organismo mantém diversas atividades essenciais para a sobrevivência.

Por que essa dúvida chama tanta atenção?

Questões como essa viralizam porque mostram como o corpo humano pode ser complexo, e até surpreendente. Muitas pessoas associam o coma a uma “pausa total” do organismo, mas a realidade é diferente.

Na prática, o corpo continua trabalhando em silêncio, mantendo funções que não dependem da consciência.

Tags:

Saúde

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