Morre Roberto Marquis, o Guarda Juju, de ‘A Praça É Nossa’, aos 83 anos

Humorista morreu nesta segunda-feira (23)

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de março de 2026 às 16:37

Roberto Marquis era popular no programa de humor Crédito: Arquivo SBT

Nesta segunda-feira (23) morreu o ator, dublador e humorista Roberto Marquis, conhecido como Teobaldo, o Guarda Juju, no programa de humor “A Praça É Nossa”, do SBT, aos 83 anos.

Marquis também deu vida a outros personagens no programa como Tanaka e Osório, sob o comando de Carlos Alberto de Nóbrega. O velório acontece nesta quinta na Beneficência Portuguesa. O velório ocorre nesta quinta na Beneficência Portuguesa. A cauda da morte não foi divulgada.

Roberto Marquis foi dublador, humorista e ator por Reprodução

Em nota, o SBT lamentou a morte do humorista. Confira:

"O SBT lamenta profundamente a morte de Roberto Marquis, que, entre tantos personagens capazes de encantar e divertir o público, deu vida ao longevo Teobaldo e ao memorável Guarda Juju em A Praça é Nossa. Naquele mesmo banco regido por Carlos Alberto de Nóbrega, Marquis também foi Tanake e Osório, fora o papel de exímio profissional desempenhado juntos aos colegas nos bastidores.

Solícito, gentil e sempre pronto a fazer rir, Marquis deixa saudade em seus companheiros e na plateia, com a certeza de ter feito muita gente mais feliz neste mundo.

Aos amigos e familiares, nosso abraço afetuoso. Família SBT."

