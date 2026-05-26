Pesquisadores comprovam ligação entre consumo de ultraprocessados na infância com danos cerebrais irreversíveis

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 26 de maio de 2026 às 04:04
Todos sabemos que a chamada junk food, termo usado para comida ultraprocessada, causa malefícios quando consumida em excesso. Porém, essas consequências podem ser mais duradouras do que alguns quilos na balança, principalmente para o público infantil.
Um estudo publicado na revista Nature Communications mostrou que dietas ricas em gordura e açúcar, quando consumidas em tenra idade, alteraram de forma duradoura regiões cerebrais ligadas ao apetite.
Ultraprocessados
Na infância, o corpo ainda está em formação. Isso inclui o cérebro, o intestino e os sistemas que ajudam a regular a fome e a saciedade. A alimentação durante esse período serve como parâmetro de calibração desses sistemas, e o objetivo do estudo era avaliar o dano causado pela junk food.
No estudo, camundongos jovens receberam uma dieta parecida com o padrão ocidental, rica em gordura e açúcar. Depois, voltaram a uma alimentação considerada normal após envelhecerem um pouco.
Mesmo com a alteração da dieta, os indivíduos que se alimentavam de forma precária apresentaram marcadores alterados quando comparados aos que não haviam sido alimentados dessa maneira.
As principais alterações apareceram no hipotálamo, área do cérebro que participa do controle do apetite e do equilíbrio de energia. É uma região que ajuda o corpo a entender quando precisa comer e quando já está satisfeito.
Cristina Cuesta-Martíprimeira autora do estudo, no material divulgado pela University College Cork.
No entanto, o estudo não trouxe apenas notícias ruins; ele apontou algumas possibilidades de solução. Dentre as principais, estavam o uso de uma bactéria benéfica, a Bifidobacterium longum APC1472, e uma combinação de fibras prebióticas.
Os pesquisadores observaram que os animais tratados apresentaram melhora em sinais ligados à regulação da fome e ao metabolismo. A hipótese é que a bactéria ajudou a restaurar parte do equilíbrio da microbiota intestinal, afetada pela dieta ultraprocessada.
Já as fibras prebióticas funcionam de outra forma: elas servem como “alimento” para os microrganismos benéficos do intestino. Quando fermentadas, produzem compostos chamados ácidos graxos, associados à redução da inflamação e à melhora da comunicação entre intestino e cérebro.
Harriet SchellekensPesquisadora principal do estudo
Ou seja, consumo de alimentos ricos em pré e probióticos auxilia na manutenção de uma microbiota saudável. Com uma flora intestinal funcional, os micro-organismos que dela fazem parte auxiliam a regular os marcadores alterados derivados dos "danos" no hipotálamo.
Uma pesquisa publicada no The BMJ também associou o consumo materno de ultraprocessados durante a criação dos filhos a maior risco de sobrepeso ou obesidade nas crianças.
O estudo acompanhou dados de quase 20 mil crianças e apontou uma relação entre maior consumo desses produtos pelas mães e risco mais alto de excesso de peso nos filhos. A pesquisa é observacional e, portanto, não prova causa direta.