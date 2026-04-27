CURIOSIDADES

Pessoas que nasceram nesses meses tendem a ser mais felizes e pacientes, revelam pesquisadores

Cientistas explicam por que quem nasce em determinadas épocas do ano apresenta maior estabilidade emocional e propensão ao otimismo ao longo da vida



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:00

Experiência da felicidade é individual, mas pesquisas citadas pela Harvard Health Publishing apontam que pessoas mais felizes costumam compartilhar três hábitos em comum, todos possíveis de aplicar no cotidiano Crédito: Reprodução | Freepik

Você já notou que algumas pessoas parecem ser naturalmente otimistas, enquanto outras demonstram uma paciência inabalável?

Embora a maneira como somos criados e as experiências que vivemos desempenhem papéis cruciais, estudos científicos apontam que o calendário pode ter uma pista significativa sobre nossa personalidade.

Pesquisas revelam que o mês em que nascemos pode influenciar, de maneira estatística, nosso temperamento e a felicidade ao longo da vida. Veja a seguir:

Felicidade - quem nasce nesses meses é mais feliz 1 de 5

A química das estações

De acordo com os cientistas da Universidade Semmelweis, na Hungria, a exposição à luz solar e às variações climáticas durante a gestação e os primeiros meses de vida podem afetar a produção de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina.

Essas substâncias são responsáveis pela regulação do humor, do prazer e do equilíbrio emocional. Bebês que recebem níveis mais altos de vitamina D logo cedo, graças à maior luminosidade natural, tendem a desenvolver um sistema nervoso mais resiliente.

Os meses do otimismo e da felicidade

Segundo os dados coletados, pessoas nascidas na primavera e no verão (especialmente entre maio e julho no hemisfério norte, ou períodos de alta luminosidade) apresentam escores mais altos de hipertimia. Esse traço se manifesta com muita energia, entusiasmo e uma perspectiva mais otimista. No Brasil, a primavera e o verão acontecem entre os meses de setembro a meados de março.

Os meses de maio, junho e julho são frequentemente citados como os períodos de nascimento das pessoas que relatam maior bem-estar emocional.

Outras análises incluem também o mês de agosto e setembro como janelas que favorecem a construção de sistemas emocionais resilientes e menores índices de irritabilidade.

A virtude da paciência

Se a felicidade parece brilhar mais para os nascidos no calor, a paciência também parece ter sua época favorita.

Pesquisas de biologia comportamental indicaram que a estabilidade emocional e a paciência são mais comuns em pessoas que nasceram entre junho e agosto.

Em relação às crianças, os estudiosos observaram que bebês nascidos em maio, setembro e janeiro costumam ser mais tranquilos, chorando menos e lidando melhor com a frustração.

No caso dos nascidos em janeiro, por exemplo, observou-se uma capacidade natural de brincar de forma independente e exigir menos estímulos constantes.

Nem tudo está escrito nas estrelas

Os especialistas são categóricos: o mês de nascimento é apenas um dos muitos fatores que moldam um ser humano. A personalidade é um mosaico complexo construído através de escolhas, vínculos afetivos e hábitos cultivados diariamente, e não um destino traçado.

A ciência ajuda a entender as predisposições biológicas, mas a felicidade real é treinável. Hábitos como cultivar a gratidão, manter relações sociais e zelar pela saúde mental são muito mais determinantes para o bem-estar do que qualquer data no calendário.