LEMBRANÇAS RADICAIS

Red Bull arremessa homem do espaço sideral no maior salto já registrado pela humanidade, e paraquedista rompe barreira do som

Nomeado de Red Bull Stratos, o salto foi realizado pelo imortal Felix Baumgartner e manteve o recorde mundial até 2014



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 4 de junho de 2026 às 04:04

Paraquedista austríaco marcou seu nome na história dos esportes radicais Crédito: Reprodução / YouTube / Red Bull

Cada empresa busca criar uma aura própria em torno de sua marca. No caso da Red Bull, essa imagem sempre esteve ligada aos esportes radicais. Nenhum evento simbolizou isso tão bem quanto o dia em que a companhia lançou um homem a partir da estratosfera.

Red Bull te dá asas Redbull Slogan da empresa

O Red Bull Stratos já foi o salto mais alto realizado por um ser humano e marcou a primeira vez em que alguém rompeu a barreira do som em queda livre, sem propulsão externa. O responsável pelo feito foi Felix Baumgartner, austríaco que tinha 43 anos na época.

Red Bull Stratos 1 de 6

Como foi o salto?

O paraquedista subiu em uma cápsula pressurizada presa a um balão de hélio, lançado a partir de Roswell, no Novo México. A ascensão durou cerca de duas horas e meia até chegar à altitude de quase 39 km, na região da estratosfera.

Depois de momentos de tensão antes da saída, Baumgartner saltou em direção à Terra. Durante a queda livre, alcançou Mach 1,25, o equivalente a 1.357,6 km/h, tornando-se o primeiro ser humano a superar a velocidade do som sem um veículo ou motor.

Into the Unknown Crédito: Reprodução / Red Bull / YouTube

A descida completa, do salto até o pouso, durou cerca de 9 a 10 minutos. A queda livre em si passou de quatro minutos antes da abertura do paraquedas. Todo o processo foi acompanhado por uma equipe com dezenas de profissionais no centro de controle em Roswell.

Tanto a cápsula do balão quanto o traje eram pressurizados para evitar os efeitos extremos da baixa pressão acima da Linha de Armstrong, onde a água pode ferver em temperaturas próximas à do corpo humano Crédito: Magnific

Embora a missão tenha durado menos de três horas, entre o lançamento do balão e a aterrissagem, o Stratos foi resultado de anos de preparação. O projeto também contou com a mentoria de Joseph Kittinger, lenda da Força Aérea dos EUA e antigo recordista de salto em altitude.

Tributo ao deus dos céus

O ser humano por trás do salto foi o austríaco Felix Baumgartner, aventureiro conhecido por manobras radicais. Antes do Stratos, ele já havia realizado feitos lendários, como atravessar o Canal da Mancha utilizando asas de carbono, feito batizado como Voo Delta Wing.

Felix tinha 43 anos quando realizou o Stratos, um dos maiores marcos de sua carreira. Em 2025, aos 56 anos, o paraquedista faleceu em um trágico acidente enquanto praticava parapente motorizado em Porto Sant’Elpidio, na Itália.

Recordes quebrados

O Red Bull Stratos foi realizado em outubro de 2012 e manteve por dois anos o recorde de salto mais alto da história. O feito foi superado em 2014 pelo engenheiro e executivo do Google Alan Eustace, também em Roswell.