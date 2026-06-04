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Reviravolta positiva: 3 signos podem receber notícia aguardada há semanas

Movimentações indicadas pelo tarot favorecem respostas, confirmações e mudanças capazes de transformar os próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de junho de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

Depois de um período de espera e incertezas, alguns signos podem finalmente receber as respostas que tanto desejavam. A leitura do tarot para esta quinta-feira aponta uma energia favorável para reviravoltas positivas, especialmente em assuntos relacionados a trabalho, relacionamentos e projetos pessoais.

As cartas mostram que situações que pareciam estagnadas tendem a voltar a caminhar. Mensagens, convites, aprovações e conversas importantes podem surgir de forma inesperada, trazendo alívio e renovando a confiança para seguir em frente.

Para Câncer, o momento favorece questões emocionais e familiares. O signo pode receber uma notícia ligada a um relacionamento ou situação pessoal que vinha gerando ansiedade. O tarot indica clareza e resolução.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Já Virgem aparece com forte energia para assuntos profissionais. Uma resposta aguardada, oportunidade de trabalho ou reconhecimento pode chegar nos próximos dias, abrindo espaço para novos planos.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Aquário também está entre os mais favorecidos. As cartas apontam mudanças positivas envolvendo projetos, estudos ou decisões que dependiam da aprovação de outras pessoas. O cenário tende a ficar mais favorável do que parecia inicialmente.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
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Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

O tarot reforça que a energia da reviravolta está ligada à capacidade de manter a paciência durante os períodos de espera. Muitas vezes, o tempo necessário para que algo aconteça também faz parte do processo de preparação.

Segundo as cartas, esta quinta-feira favorece a chegada de respostas importantes e pode marcar o início de uma fase mais leve para quem vinha aguardando uma definição.

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