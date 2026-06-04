TAROT & SIGNOS

Reviravolta positiva: 3 signos podem receber notícia aguardada há semanas

Movimentações indicadas pelo tarot favorecem respostas, confirmações e mudanças capazes de transformar os próximos dias

Heider Sacramento

Publicado em 4 de junho de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

Depois de um período de espera e incertezas, alguns signos podem finalmente receber as respostas que tanto desejavam. A leitura do tarot para esta quinta-feira aponta uma energia favorável para reviravoltas positivas, especialmente em assuntos relacionados a trabalho, relacionamentos e projetos pessoais.

As cartas mostram que situações que pareciam estagnadas tendem a voltar a caminhar. Mensagens, convites, aprovações e conversas importantes podem surgir de forma inesperada, trazendo alívio e renovando a confiança para seguir em frente.

Para Câncer, o momento favorece questões emocionais e familiares. O signo pode receber uma notícia ligada a um relacionamento ou situação pessoal que vinha gerando ansiedade. O tarot indica clareza e resolução.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Já Virgem aparece com forte energia para assuntos profissionais. Uma resposta aguardada, oportunidade de trabalho ou reconhecimento pode chegar nos próximos dias, abrindo espaço para novos planos.

Perfume ideal para Virgem 1 de 4

Aquário também está entre os mais favorecidos. As cartas apontam mudanças positivas envolvendo projetos, estudos ou decisões que dependiam da aprovação de outras pessoas. O cenário tende a ficar mais favorável do que parecia inicialmente.

Famosos do signo de Aquário 1 de 16

O tarot reforça que a energia da reviravolta está ligada à capacidade de manter a paciência durante os períodos de espera. Muitas vezes, o tempo necessário para que algo aconteça também faz parte do processo de preparação.