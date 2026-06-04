CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Hélio de la Peña no Leblon, imóvel de quase 500 m² repleto de arte, livros e memórias

Humorista abriu as portas da residência no Rio de Janeiro e revelou uma decoração marcada por obras de arte, biblioteca particular, fotos da família e referências à trajetória no Casseta & Planeta

Heider Sacramento

Publicado em 4 de junho de 2026 às 06:00

Hélio de la Peña abre as portas de mansão de quase 500 m² no Leblon e impressiona com decoração Crédito: Divulgação/Casa Vogue

Muito antes dos cenários de televisão e dos palcos de humor, existe um lugar que Hélio de la Peña define como seu verdadeiro refúgio. O ex-integrante do Casseta & Planeta abriu as portas da mansão onde vive com a fotógrafa Ana Quintella, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, e mostrou uma casa que reflete sua história, suas paixões e a personalidade da família.

Com cerca de 492 metros quadrados, o imóvel passou por uma ampla reforma que transformou completamente os ambientes. O projeto privilegiou integração, conforto e muita luminosidade, criando uma atmosfera contemporânea sem abrir mão das memórias acumuladas ao longo de décadas.

Logo na entrada, o que mais chama atenção é a presença da arte. As paredes exibem fotografias, quadros, cartazes históricos, obras de artistas renomados e objetos que contam capítulos importantes da vida do casal. Entre os destaques estão imagens ligadas ao universo do Casseta & Planeta, retratos de Pelé, recordações de viagens e registros produzidos pela própria Ana Quintella.

Mansão de Hélio de la Peña 1 de 8

A área social ganhou conceito aberto após a remoção de paredes durante a reforma. O resultado é um grande espaço integrado que reúne sala de estar, jantar e áreas de convivência. Pilares estruturais de concreto ficaram aparentes, reforçando o estilo urbano da residência, enquanto o piso em madeira de demolição traz aconchego aos ambientes.

Mas é no escritório que está um dos espaços mais simbólicos da casa. O ambiente abriga uma extensa biblioteca planejada sob medida, repleta de livros que acompanham a trajetória intelectual do humorista. Entre estantes de madeira e objetos afetivos, Hélio costuma passar boa parte do dia lendo, escrevendo projetos e desenvolvendo novos trabalhos.

A decoração mistura móveis contemporâneos, peças de design assinado e itens colecionados ao longo dos anos. Cadeiras icônicas, luminárias de diferentes estilos, esculturas, fotografias e obras de arte convivem de forma harmoniosa, transformando a casa em uma espécie de galeria particular.

A residência também foi pensada para acomodar a rotina da família. Durante a pandemia, cada quarto recebeu espaços voltados para trabalho e estudos, permitindo que todos mantivessem suas atividades sem comprometer a convivência. Já a mesa de jantar se tornou um dos pontos centrais da casa, reunindo a família para conversas e debates do dia a dia.