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Hoje (4 de junho) pode trazer uma reviravolta positiva em assuntos profissionais, financeiros e emocionais que vinham exigindo paciência

A quinta-feira chega com energia favorável para crescimento, organização e escolhas mais conscientes, especialmente em áreas que estavam pedindo atenção há algum tempo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de junho de 2026 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Hoje, dia 4 de junho, será um dia marcado por avanços graduais e pela sensação de que certas peças começam a se encaixar. O momento favorece planejamento, amadurecimento emocional e decisões tomadas com mais clareza. Questões ligadas ao trabalho, ao dinheiro e aos relacionamentos tendem a ganhar destaque, exigindo equilíbrio entre razão e emoção. Quem agir com paciência e estratégia poderá encerrar o dia com a sensação de dever cumprido. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje sua energia estará voltada para conquistas e reconhecimento. O trabalho pode trazer oportunidades interessantes para mostrar suas habilidades e assumir mais responsabilidades. No amor, a sinceridade fortalece a confiança e aproxima quem realmente importa. Dica cósmica: Ambição e equilíbrio podem caminhar juntos.

Touro: A quinta-feira favorece estabilidade e crescimento profissional. Seus esforços tendem a ser notados por pessoas importantes, o que pode abrir portas para novos projetos. Nas relações, conversas honestas ajudam a fortalecer os laços afetivos. Dica cósmica: A constância costuma render frutos duradouros.

Gêmeos: Hoje a comunicação será sua maior aliada. Negociações, reuniões e trocas de ideias têm tudo para render bons resultados. No amor, o dia favorece reencontros, conversas leves e momentos de descontração. Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: O momento favorece questões familiares e emocionais. Você poderá resolver pendências ou esclarecer situações que estavam gerando desconforto. No trabalho, concentre-se no que realmente depende de você e evite se envolver em conflitos desnecessários. Dica cósmica: A paz começa quando você escolhe onde colocar sua energia.

Leão: Hoje será possível avançar em assuntos que estavam demorando para sair do papel. O trabalho tende a trazer resultados concretos e mais segurança sobre os próximos passos. No amor, evite transformar pequenas diferenças em grandes discussões. Dica cósmica: Ouvir também é uma forma de liderar.

Virgem: A quinta-feira pede paciência diante de alguns desafios iniciais, mas a tendência é de melhora ao longo do dia. Você poderá receber orientações valiosas ou encontrar soluções práticas para problemas antigos. Nos relacionamentos, valorize os gestos simples. Dica cósmica: Nem todo avanço acontece na velocidade que você deseja.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: Hoje o foco estará no equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O momento favorece trabalhos em equipe, acordos e decisões ligadas ao futuro financeiro. No amor, cumplicidade e parceria ganham destaque. Dica cósmica: Equilíbrio não significa agradar todo mundo.

Escorpião: Mudanças e adaptações podem surgir ao longo do dia, principalmente na vida profissional. Apesar do desconforto inicial, elas tendem a abrir caminhos interessantes. Nas relações, respeitar o espaço do outro fará toda a diferença. Dica cósmica: Flexibilidade também é sinal de força.

Sagitário: Hoje você estará mais motivado a buscar crescimento e novos desafios. O trabalho pode trazer reconhecimento ou uma oportunidade de mostrar seu potencial. No amor, maturidade emocional ajudará a evitar desgastes desnecessários. Dica cósmica: Grandes conquistas exigem constância.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: A quinta-feira favorece planejamento e crescimento sólido. Você poderá assumir novas responsabilidades ou perceber que seus esforços finalmente estão sendo valorizados. Nas relações, procure resolver divergências com calma. Dica cósmica: Algumas vitórias acontecem em silêncio.

Aquário: Hoje ideias criativas e soluções diferentes podem trazer resultados positivos. O trabalho favorece inovação, estudos e novos contatos. No campo afetivo, será importante ouvir mais e evitar conclusões precipitadas. Dica cósmica: Nem tudo precisa acontecer no seu tempo para dar certo.

Peixes: O dia traz sensação de renovação e mais confiança para seguir em frente. Projetos que estavam parados tendem a ganhar movimento, trazendo mais entusiasmo para a rotina. No amor, honestidade e transparência fortalecem a relação. Dica cósmica: Acredite mais no caminho que você já começou a construir.

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