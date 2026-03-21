Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SBT lamenta morte de Juca de Oliveira e destaca legado do ator na TV brasileira

Emissora relembra trabalhos marcantes e presta solidariedade à família após morte aos 91 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 12:16

Juca de Oliveira
Juca de Oliveira Crédito: Reprodução

O SBT divulgou neste sábado (21) uma nota de pesar pela morte do ator, escritor e diretor Juca de Oliveira, que morreu aos 91 anos, em São Paulo. O artista estava internado desde o último dia 13 no Hospital Sírio-Libanês, onde tratava uma pneumonia associada a um problema cardíaco.

No comunicado, a emissora ressaltou a importância de Juca de Oliveira para a televisão brasileira e destacou a contribuição dele para o acervo da casa ao longo das décadas. O canal relembrou trabalhos marcantes do ator em produções exibidas pelo SBT, reforçando o impacto de sua trajetória artística.

Juca de Oliveira

Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo
Juca de Oliveira em 'O Clone' por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira em 'Flor do Caribe' por Rafael Sorín/Globo
Juca de Oliveira está internado em São Paulo por Gabriel Cardoso/SBT
Juca de Oliveira por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira por Paulo Belote/TV Globo
O ator Juca de Oliveira por TV Globo/Divulgação
1 de 7
Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo

Entre os projetos citados estão a novela Brasileiras e Brasileiros, exibida em 1990 sob direção de Walter Avancini, além de As Pupilas do Sr. Reitor, em que interpretou o padre Antônio entre 1994 e 1995. O ator também integrou o elenco de Os Ossos do Barão, em 1997, dando vida ao personagem Egisto Ghirotto.

Na nota, o SBT afirmou que a atuação de Juca de Oliveira ajudou a construir um repertório cultural relevante na televisão e destacou que o legado do artista permanece vivo por meio de seus trabalhos. A emissora encerrou a mensagem prestando solidariedade aos familiares e amigos.

Leia mais

Imagem - Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha

Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha

Imagem - Morre aos 91 anos o ator Juca de Oliveira

Morre aos 91 anos o ator Juca de Oliveira

Leia a íntegra da nota divulgada pelo SBT:

“O SBT lamenta profundamente a morte do ator, escritor e diretor Juca de Oliveira, talento que muito honrou os quadros de nossa casa, tendo contribuído para a construção desse acervo de que tanto nos orgulhamos.

Em 1990, Juca de Oliveira esteve na novela ‘Brasileiras e Brasileiros’, sob direção de Walter Avancini. Entre 1994 e 1995, estrelou ‘As Pupilas do Sr. Reitor’.

O ator interpretava então o padre Antônio, reitor das pupilas vividas por Débora Bloch e Luciana Braga, sob direção de Nilton Travesso, que também comandou o remake de ‘Os Ossos do Barão’ (1997), em que Juca novamente entrou em cena, como Egisto Ghirotto.

É com saudade que hoje nos despedimos desse profissional que enriqueceu de modo exemplar o nosso repertório cultural, certos de que seu legado permanece vivo. Aos familiares, nossa profunda solidariedade e abraço afetuoso.

Família SBT.”

O velório de Juca de Oliveira está previsto para acontecer neste sábado (21), no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo, entre 15h e 21h.

Mais recentes

Imagem - Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova

Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova
Imagem - Leitura labial revela o que Natanzinho Lima disse ao ser 'expulso' do palco por estar bêbado

Leitura labial revela o que Natanzinho Lima disse ao ser 'expulso' do palco por estar bêbado
Imagem - Vera Viel corta o cabelo e recebe elogio inusitado de Rodrigo Faro: 'Branca de Neve'

Vera Viel corta o cabelo e recebe elogio inusitado de Rodrigo Faro: 'Branca de Neve'

MAIS LIDAS

Imagem - BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?
01

BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

Imagem - Dois jovens são encontrados mortos dentro de porta-malas na Bahia
02

Dois jovens são encontrados mortos dentro de porta-malas na Bahia

Imagem - Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil
03

Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil

Imagem - Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA
04

Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA