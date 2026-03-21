LUTO

SBT lamenta morte de Juca de Oliveira e destaca legado do ator na TV brasileira

Emissora relembra trabalhos marcantes e presta solidariedade à família após morte aos 91 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 12:16

Juca de Oliveira Crédito: Reprodução

O SBT divulgou neste sábado (21) uma nota de pesar pela morte do ator, escritor e diretor Juca de Oliveira, que morreu aos 91 anos, em São Paulo. O artista estava internado desde o último dia 13 no Hospital Sírio-Libanês, onde tratava uma pneumonia associada a um problema cardíaco.

No comunicado, a emissora ressaltou a importância de Juca de Oliveira para a televisão brasileira e destacou a contribuição dele para o acervo da casa ao longo das décadas. O canal relembrou trabalhos marcantes do ator em produções exibidas pelo SBT, reforçando o impacto de sua trajetória artística.

Juca de Oliveira 1 de 7

Entre os projetos citados estão a novela Brasileiras e Brasileiros, exibida em 1990 sob direção de Walter Avancini, além de As Pupilas do Sr. Reitor, em que interpretou o padre Antônio entre 1994 e 1995. O ator também integrou o elenco de Os Ossos do Barão, em 1997, dando vida ao personagem Egisto Ghirotto.

Na nota, o SBT afirmou que a atuação de Juca de Oliveira ajudou a construir um repertório cultural relevante na televisão e destacou que o legado do artista permanece vivo por meio de seus trabalhos. A emissora encerrou a mensagem prestando solidariedade aos familiares e amigos.

Leia a íntegra da nota divulgada pelo SBT:

“O SBT lamenta profundamente a morte do ator, escritor e diretor Juca de Oliveira, talento que muito honrou os quadros de nossa casa, tendo contribuído para a construção desse acervo de que tanto nos orgulhamos.

Em 1990, Juca de Oliveira esteve na novela ‘Brasileiras e Brasileiros’, sob direção de Walter Avancini. Entre 1994 e 1995, estrelou ‘As Pupilas do Sr. Reitor’.

O ator interpretava então o padre Antônio, reitor das pupilas vividas por Débora Bloch e Luciana Braga, sob direção de Nilton Travesso, que também comandou o remake de ‘Os Ossos do Barão’ (1997), em que Juca novamente entrou em cena, como Egisto Ghirotto.

É com saudade que hoje nos despedimos desse profissional que enriqueceu de modo exemplar o nosso repertório cultural, certos de que seu legado permanece vivo. Aos familiares, nossa profunda solidariedade e abraço afetuoso.

Família SBT.”