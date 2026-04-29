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Se seu pet precisa de castração, o procedimento pode ser feito totalmente sem custo; veja como agendar

Confira as regras para participar de mutirões e programas como o CastraMóvel, além de descobrir como cadastrar seu cão ou gato no SinPatinhas para garantir atendimento gratuito

  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Raphael Miras

  • Agência Correio

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:04

Nomes para cachorros tímidos ajudam a refletir a personalidade dos pets (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Governo federal e prefeituras oferecem cirurgias de esterilização sem custos para famílias de baixa renda e protetores; saiba como o novo 'RG Animal' facilita o acesso ao benefício Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Cuidar de um animal de estimação envolve carinho, mas também responsabilidades que podem impactar o orçamento familiar.

Entre os cuidados essenciais, a esterilização se destaca não apenas para evitar crias indesejadas, mas como uma questão de saúde pública e bem-estar animal.

No Brasil, diversos programas públicos e mutirões permitem que tutores, especialmente os de baixa renda, realizem o procedimento de forma totalmente gratuita.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes

Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock
O pastor alemão e o pastor belga malinois compartilham semelhanças, mas são distintos em diversos aspectos (Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock) por Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock
O pastor belga malinois é extremamente inteligente, leal e energético (Imagem: George Trumpeter | Shutterstock) por Imagem: George Trumpeter | Shutterstock
Inteligente e sempre alerta, o pastor belga malinois tem uma natureza protetora e determinada (Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock) por Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock
Kelpie australiano: cachorro ativo e inteligente, ideal para tutores com muita disposição por Reprodução/Pexels
Kelpie australiano foi criado para ser cão de pastoreio e que fosse resistente o bastante para correr longas distâncias nas fazendas por Pixabay
Kelpie australiano. Eles são cães inteligentes e apegados aos tutores, são obedientes e independentes, mas não devem ficar longos períodos sozinhos e podem ficar entediados com certa facilidade por Reprodução/Pexels
O labrador retriever é uma das raças de cachorro mais populares do mundo (Imagem: Rosa Jay | Shutterstock) por
O labrador retriever é um cachorro inteligente e sociável, ótimo para tutores iniciantes (Imagem: sanjagrujic | Shutterstock) por Imagem: sanjagrujic | Shutterstock
O labrador retriever tem olhos grandes e orelhas caídas que o tornam ainda mais encantador (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O labrador retriever é um excelente parceiro em trajetos planos e climas mais amenos (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock) por Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock
Para manter o bem-estar do labrador retriever, é necessária uma dieta equilibrada (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock) por
O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock) por Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock
O border collie utiliza um olhar fixo e movimentos suaves para conduzir o rebanho (Imagem: Iulia_C | Shutterstock) por Imagem: Iulia_C | Shutterstock
O border collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo (Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock) por Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock
Os cachorros da raça border collie são conhecidos por sua inteligência e energia infinita (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por
O border collie pode acompanhar tutores em corridas de longa distância (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock
O pastor australiano e o border collie são visualmente parecidos, mas diferentes em vários outros aspectos (Imagem: JKiri | Shutterstock) por Imagem: JKiri | Shutterstock
O golden retriever une inteligência, equilíbrio e uma paciência exemplar com crianças (Imagem: Donamen | Shutterstock) por Imagem: Donamen | Shutterstock
Os filhotes de golden retriever têm olhos expressivos e orelhas caídas que adicionam um toque de doçura à sua aparência (Imagem: Orientgold | Shutterstock) por
O golden retriever é extremamente dócil, obediente e sociável (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é reconhecido por sua inteligência e gentileza (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro de temperamento dócil e carinhoso (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro que, devido à inteligência, é muito utilizado como cão-guia (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O pastor australiano é conhecido pela inteligência, obediência e enorme disposição (Imagem: kathrineva20 | Shutterstock) por Imagem: kathrineva20 | Shutterstock
Por ser extremamente ativo, o pastor australiano necessita de uma dieta equilibrada e nutritiva (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O Hovawart é conhecido pela sua lealdade, inteligência e instinto protetor. Ele teve origem na Alemanha e foi desenvolvido para ser cachorro de guarda em fazendas e castelos. por Reprodução: Pixabay
Adestrar o cachorro espanhol é fácil porque ele é um dos mais inteligentes. Por ser obediente e ter uma grande capacidade de aprendizagem, entende rápido os comandos porque fica atento ao treinamento. É um cachorro policial muito competente por Shutterstock
O pastor de Shetland é obediente e muito ligado ao tutor (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O pastor de Shetland demanda uma alimentação rica em proteínas de qualidade, vitaminas e minerais (Imagem: MirasWonderland | Shutterstock) por Imagem: MirasWonderland | Shutterstock
A raça pastor de Shetland é admirada tanto em competições de beleza e obediência quanto como animal de estimação (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O cocker spaniel inglês é um cachorro enérgico, alegre e muito ligado à família (Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock) por Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock
O cocker spaniel é bastante sociável e se adapta bem a diferentes ambientes (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por Imagem: otsphoto | Shutterstock
Os cachorros da raça cocker spaniel são alegres e brincalhões (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O pastor australiano se adapta um pouco melhor a momentos de descanso com o tutor (Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock) por Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock
Muito inteligente, o pastor australiano precisa de exercícios físicos e mentais regulares (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock
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Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock

Por que a castração é fundamental?

Muito além do controle populacional, a castração é uma ferramenta de prevenção. Em fêmeas, o procedimento reduz drasticamente o risco de tumores de mama e infecções uterinas graves; em machos, previne problemas de próstata e câncer de testículo.

Além disso, o animal tende a ficar mais calmo, reduzindo comportamentos como fugas, agressividade e a marcação de território. Do ponto de vista social, a medida é a principal arma contra o abandono e a superlotação de abrigos.

Como encontrar o serviço na sua região

A porta de entrada para a castração gratuita costuma ser a própria prefeitura. O primeiro passo é consultar os canais oficiais do seu município, como os Centros de Controle de Zoonoses (CCZ) ou secretarias de Meio Ambiente e Saúde, que realizam campanhas periódicas.

Alguns estados possuem programas robustos, como o Pro Pet SP, em São Paulo, que já realizou mais de 19 mil procedimentos em diversas cidades do interior. Outra modalidade comum são as unidades móveis, conhecidas como CastraMóveis, ônibus adaptados que levam o atendimento cirúrgico diretamente aos bairros mais afastados.

Quem tem direito e o que é necessário?

Embora as regras variem por cidade, a prioridade é quase sempre destinada a:

• Famílias inscritas em programas sociais como o Cadastro Único (CadÚnico).

• Protetores independentes e ONGs de proteção animal.

• Animais sem raça definida ou resgatados.

Para a inscrição, o tutor geralmente precisa apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Em locais como Frutal (MG), por exemplo, assistentes sociais avaliam se a família se enquadra nos requisitos de baixa renda antes de liberar a vaga no Centro de Zoonoses.

SinPatinhas: o "RG" que protege seu pet

Um avanço recente na gestão dessas políticas é o SinPatinhas (Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos). Trata-se de uma plataforma gratuita do Governo Federal onde o tutor pode cadastrar seu cão ou gato usando a conta Gov.br.

O sistema gera uma carteirinha digital (RG Animal) com um QR Code exclusivo. Se o animal for encontrado na rua, qualquer pessoa pode escanear o código para localizar o tutor. Além disso, o SinPatinhas centraliza o histórico de castração e vacinação, ajudando o governo a planejar onde os recursos para mutirões são mais necessários.

Segurança em primeiro lugar

É importante ressaltar que a castração é uma cirurgia e deve ser feita com rigor técnico. Novas diretrizes do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) estabelecem que o bem-estar do animal deve vir antes do volume de cirurgias.

Isso significa que cada evento de castração deve ter um médico-veterinário responsável (RT) e seguir protocolos de triagem e biossegurança. Métodos como a castração química ou o uso de anticoncepcionais são proibidos nessas campanhas por oferecerem riscos à saúde do animal.

Castrar é um ato de cuidado que beneficia o animal, o tutor e toda a comunidade, ajudando a construir um ambiente urbano mais equilibrado e livre de maus-tratos.

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