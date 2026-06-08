TAROT & SIGNOS

Semana começa com proteção espiritual para 3 signos

Leitura do tarot aponta energia de renovação, intuição fortalecida e caminhos mais protegidos para enfrentar desafios nos próximos dias

Heider Sacramento

Publicado em 8 de junho de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A nova semana começa trazendo uma sensação de amparo e fortalecimento para alguns signos do zodíaco. Segundo a leitura do tarot, os próximos dias serão marcados por proteção espiritual, clareza emocional e oportunidades para superar obstáculos que vinham causando preocupação.

Para Câncer, a semana favorece o equilíbrio emocional e a conexão com a própria intuição. As cartas mostram que situações que pareciam confusas começam a ganhar respostas mais claras. O momento também favorece reconciliações, fortalecimento dos laços familiares e decisões importantes para o futuro.

Câncer no trabalho 1 de 5

Já Escorpião entra em uma fase de renovação energética. O tarot indica encerramento de ciclos desgastados e afastamento de influências negativas que vinham consumindo sua atenção. A semana será favorável para reorganizar prioridades e recuperar a confiança em projetos pessoais.

Perfume ideal para Escorpião 1 de 4

Para Peixes, a proteção espiritual aparece ligada à sensibilidade e à percepção aguçada. As cartas apontam que o signo estará mais conectado aos sinais ao seu redor e poderá identificar oportunidades que antes passavam despercebidas. O período também favorece encontros importantes e mudanças positivas na vida afetiva.

Decoração que é a cara de Peixes 1 de 10

A leitura indica que a semana será marcada por mais serenidade diante dos desafios. Mesmo situações inesperadas tendem a encontrar soluções com maior facilidade, especialmente para quem confiar na própria intuição e evitar decisões impulsivas.