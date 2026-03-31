MÚSICA

Spark lança 'Dúvida' e antecipa nova fase no R&B com mixtape inédita

Artista aposta em letra sobre relações e invisibilidade emocional em single que abre projeto previsto para abril

Heider Sacramento

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:00

Spark lança “Dúvida” e abre nova fase no R&B com mixtape inédita Crédito: Divulgação

O cantor Spark lançou à meia-noite desta terça-feira (31) o single “Dúvida”, disponível nas plataformas digitais. A faixa é o primeiro lançamento da nova mixtape do artista, prevista para abril, e marca mais um passo na consolidação do seu trabalho dentro do R&B.

Com sonoridade envolvente e clima intimista, “Dúvida” mergulha em temas como relações afetivas desgastadas, falta de diálogo e a sensação de invisibilidade dentro de um relacionamento. A letra acompanha um cenário de distanciamento emocional, em que o silêncio e o orgulho passam a ocupar mais espaço que a conexão.

O próprio artista participou da construção da faixa, desenvolvendo batidas e camadas melódicas em parceria com TX, responsável pela produção. A música integra um novo momento da carreira de Spark, com um projeto mais coeso e conectado a experiências pessoais.

Spark 1 de 8

“Dúvida vem de um lugar muito verdadeiro. É sobre estar em uma relação e, ainda assim, se sentir invisível. No fim, fala sobre escolha, sobre entender que talvez seja hora de sair de um lugar que não é mais para você”, afirma o artista.

A mixtape deve reunir faixas que transitam pelo R&B e refletem diferentes fases da vida do cantor, tanto no campo pessoal quanto profissional. O projeto sucede o “Notas Live”, trabalho que rendeu a Spark o prêmio de Performance do Ano no Prêmio R&B Brazil.

Além da música, Spark também é conhecido fora dos palcos como Anderson Talisca, atualmente no Fenerbahçe. Entre jogos e treinos, o artista mantém uma rotina dupla, conciliando a carreira no futebol com a produção musical.