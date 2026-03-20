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Tudo começa a melhorar de forma surpreendente para 5 signos a partir de hoje (20 de março) e essa fase positiva segue até 20 de abril

Esses signos entram em um período de mais energia, oportunidades e crescimento em diferentes áreas da vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:00

Signos e felicidade na temporada de Áries
Signos e felicidade na temporada de Áries Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, 20 de março, o clima muda completamente. É como se uma nova energia tomasse conta, trazendo mais coragem, iniciativa e vontade de agir. Esse período marca recomeços importantes, decisões mais firmes e um impulso natural para sair da inércia. Para alguns signos, essa fase é ainda mais intensa e transformadora. Ao longo das próximas semanas, até 20 de abril, cinco signos sentem a vida fluir melhor, com mais leveza, movimento e oportunidades surgindo no caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Áries: Esse é o seu momento de brilhar e assumir o controle da própria história. A energia favorece recomeços, decisões importantes e uma confiança que se destaca naturalmente. Você se sente mais forte, mais decidido e pronto para agir sem hesitação.

Dica cósmica: Aproveite esse impulso para iniciar algo que você vinha adiando.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
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Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Gêmeos: A vida social ganha destaque e traz benefícios reais. Conexões, amizades e contatos podem abrir portas importantes nas próximas semanas. Estar próximo de pessoas que compartilham interesses com você faz toda a diferença agora.

Dica cósmica: Invista em conexões que somam e ampliam seus horizontes.

Filmes para o signo de Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
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Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Leão: Um desejo de expandir a mente e viver novas experiências começa a crescer. Esse período favorece aprendizados, viagens e tudo o que amplia sua visão de mundo. Você se sente mais confiante para explorar novos caminhos.

Dica cósmica: Saia da rotina e permita-se descobrir algo novo.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
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O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Sagitário: A energia desse ciclo traz mais leveza, entusiasmo e vontade de viver intensamente. Criatividade, romance e diversão entram em evidência, tornando os dias mais animados e cheios de possibilidades.

Dica cósmica: Siga aquilo que te faz sentir vivo de verdade.

Filmes para o signo de Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
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Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Aquário: Sua mente fica mais ativa e suas ideias ganham força. Esse é um ótimo momento para se expressar, trocar ideias e colocar planos em prática. Pequenos movimentos podem gerar grandes resultados.

Dica cósmica: Confie nas suas ideias e dê o primeiro passo.

Filmes para o signo de Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
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Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Tags:

Signo Áries Gêmeos Leão Sagitário Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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