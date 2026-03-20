ASTROLOGIA

Tudo começa a melhorar de forma surpreendente para 5 signos a partir de hoje (20 de março) e essa fase positiva segue até 20 de abril

Esses signos entram em um período de mais energia, oportunidades e crescimento em diferentes áreas da vida

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:00

Signos e felicidade na temporada de Áries Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, 20 de março, o clima muda completamente. É como se uma nova energia tomasse conta, trazendo mais coragem, iniciativa e vontade de agir. Esse período marca recomeços importantes, decisões mais firmes e um impulso natural para sair da inércia. Para alguns signos, essa fase é ainda mais intensa e transformadora. Ao longo das próximas semanas, até 20 de abril, cinco signos sentem a vida fluir melhor, com mais leveza, movimento e oportunidades surgindo no caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Esse é o seu momento de brilhar e assumir o controle da própria história. A energia favorece recomeços, decisões importantes e uma confiança que se destaca naturalmente. Você se sente mais forte, mais decidido e pronto para agir sem hesitação.

Dica cósmica: Aproveite esse impulso para iniciar algo que você vinha adiando.

Filmes para o signo de Áries 1 de 10

Gêmeos: A vida social ganha destaque e traz benefícios reais. Conexões, amizades e contatos podem abrir portas importantes nas próximas semanas. Estar próximo de pessoas que compartilham interesses com você faz toda a diferença agora.

Dica cósmica: Invista em conexões que somam e ampliam seus horizontes.

Filmes para o signo de Gêmeos 1 de 10

Leão: Um desejo de expandir a mente e viver novas experiências começa a crescer. Esse período favorece aprendizados, viagens e tudo o que amplia sua visão de mundo. Você se sente mais confiante para explorar novos caminhos.

Dica cósmica: Saia da rotina e permita-se descobrir algo novo.

Filmes para o signo de Leão 1 de 10

Sagitário: A energia desse ciclo traz mais leveza, entusiasmo e vontade de viver intensamente. Criatividade, romance e diversão entram em evidência, tornando os dias mais animados e cheios de possibilidades.

Dica cósmica: Siga aquilo que te faz sentir vivo de verdade.

Filmes para o signo de Sagitário 1 de 10

Aquário: Sua mente fica mais ativa e suas ideias ganham força. Esse é um ótimo momento para se expressar, trocar ideias e colocar planos em prática. Pequenos movimentos podem gerar grandes resultados.

Dica cósmica: Confie nas suas ideias e dê o primeiro passo.