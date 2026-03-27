Vale expulsão? Juliano acusa Jordana de empurrá-lo: ‘Avalia aí produção’

Felipe Sena
Publicado em 27 de março de 2026 às 17:06
Os ânimos no Big Brother Brasil 2026 não andam nada bem. Com Ana Paula na liderança, o grupinho rival formado por Cowboy, Jordana e outros sisters não gostaram nenhum pouco da vitória.
Nesta sexta-feira (27) aconteceu uma confusão no momento em que Tadeu Schmidt que apresenta o reality show anunciou que todos os participantes poderiam ir até o local onde ficam produtos de cuidado pessoal para pegar as camisas que usam para participar da prova do anjo.
Juliano Floss (BBB 26)
Todos correram em direção ao local. Na ocasião, Jordana tocou em Juliano, que acusou a sister de o ter empurrado. “Eu te empurrei? Eu peguei na porta”, disse Jordana.
“Gente, o que é isso? Não foi de propósito”, interferiu Samira. “O que é isso Jordana”, indagou Juliano em seguida.
É possível verificar em vídeo que circula nas redes sociais quando Milena se ‘enfia’ na discussão e diz: ‘Você quer expulsar os outros querida, não é a gente não!”.
Jordana (BBB 26)
“Ela empurra os outros e a gente que quer expulsar alguém”, continuou. “Parabéns, vai fazer seu primeiro negócio, eu não queria ser a 1 não. A produção avalia aí quem fez o que”, pediu Jordana, com tom de cansaço e insatisfação, enquanto Juliano ficou perplexo com a situação, sem entender o que estaria acontecendo.