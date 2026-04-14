Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vilma reúne multidão para impedir show de Agrado e Eduarda em ‘Coração Acelerado’ nesta terça (14 de abril)

Novela das 7 tem fortes emoções nesta terça-feira (14)

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de abril de 2026 às 06:30

Agrado e Eduarda no Caldeirão com Mion Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (14), Vilma tenta atrapalhar o sucesso de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), reunindo uma multidão para atrapalhar o show das duas, mas cantam com ajuda de Palhares (Gabriel Godoy).

Naiane (Isabelle Drummond) tem nova crise de ciúmes de Ana Castela com João Raul (Filipe Bragança), e tenta impedir que a cantora se apresente com seu namorado, e cantar no lugar da artista, fazendo o show ser um fiasco. No entanto, Ana Castela confronta Naiane.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Zilá (Leandra Leal) confronta Ronei (Thomás Aquino) sobre Cinara (Ramille). Chega o dia da inauguração do Zuzanete, e Zeca (Luiz Henrique Nogueira) teme que seja um fiasco. Alaor (Marcos Caruso) confidencia a Walmir (Antonio Calloni) que teme as intenções de Marcela (Isabelle Nassar) com ele.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Com fortuna de R$ 700 bilhões, mulher mais rica do mundo herdou império do Walmart e doa bilhões

Com fortuna de R$ 700 bilhões, mulher mais rica do mundo herdou império do Walmart e doa bilhões
Imagem - A virada começa agora: 3 signos entram em uma nova era de força, estabilidade e decisões que mudam tudo hoje (14 de abril)

A virada começa agora: 3 signos entram em uma nova era de força, estabilidade e decisões que mudam tudo hoje (14 de abril)
Imagem - Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²

Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²