Vilma reúne multidão para impedir show de Agrado e Eduarda em ‘Coração Acelerado’ nesta terça (14 de abril)

Felipe Sena
Publicado em 14 de abril de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (14), Vilma tenta atrapalhar o sucesso de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), reunindo uma multidão para atrapalhar o show das duas, mas cantam com ajuda de Palhares (Gabriel Godoy).
Naiane (Isabelle Drummond) tem nova crise de ciúmes de Ana Castela com João Raul (Filipe Bragança), e tenta impedir que a cantora se apresente com seu namorado, e cantar no lugar da artista, fazendo o show ser um fiasco. No entanto, Ana Castela confronta Naiane.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Zilá (Leandra Leal) confronta Ronei (Thomás Aquino) sobre Cinara (Ramille). Chega o dia da inauguração do Zuzanete, e Zeca (Luiz Henrique Nogueira) teme que seja um fiasco. Alaor (Marcos Caruso) confidencia a Walmir (Antonio Calloni) que teme as intenções de Marcela (Isabelle Nassar) com ele.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.