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Feira Emprega Transporte vai oferecer mais de 850 vagas de emprego e estágio em Lauro de Freitas

Ao todo, 27 empresas participarão da ação, disponibilizando vagas efetivas, estágios e cadastro em banco de talentos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 19:47

Preparando currículo
Preparando currículo Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Inovação Tecnológica, Trabalho e Renda (SEMDET), realiza, nessa terça (19) e quarta-feira (20), a Feira Emprega Transporte, em parceria com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT). O evento acontecerá das 8h às 17h, no Armazém Convention, localizado no Parque Shopping Bahia.

 Ao todo, 27 empresas participarão da ação, disponibilizando mais de 850 oportunidades, entre vagas efetivas, estágios e cadastro em banco de talentos. A iniciativa gratuita tem como foco a geração de emprego, a qualificação profissional e a aproximação entre trabalhadores e empresas do setor. A feira busca ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, fortalecer a empregabilidade no município e conectar profissionais às oportunidades disponíveis nos segmentos de transporte, logística e outros serviços.

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Além do encaminhamento para vagas, os participantes terão acesso a orientações profissionais, contato direto com recrutadores e oportunidades de networking com empresas parceiras. Os interessados devem comparecer ao local portando documento oficial com foto, currículo atualizado e comprovante de residência. A participação é gratuita. A Feira Emprega Transporte integra as ações voltadas ao fortalecimento da geração de emprego, renda e qualificação profissional em Lauro de Freitas.

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