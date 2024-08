Edicase Brasil

13 livros para conhecer na Bienal do Livro de São Paulo

Confira opções que prometem agradar os mais variados gostos literários

Portal Edicase

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 18:37

A Bienal do Livro de São Paulo é uma ótima oportunidade para conhecer novas histórias (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) Crédito:

Entre 6 e 15 de setembro acontece a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, um evento imperdível para quem gosta de ler. Esta é uma autêntica celebração da cultura, proporcionando aos visitantes a oportunidade de explorar novos mundos e expandir seus horizontes literários.

Além de conhecer obras de autores renomados e descobrir talentos emergentes, o público pode desfrutar de palestras, workshops e atividades interativas que estimulam a criatividade e fortalecem o amor pela leitura.

Abaixo, veja 13 obras imperdíveis para conhecer e adquirir no evento, desde ficções até biografias. Prepare-se para se aventurar em fantasias épicas, emocionar-se com romances cheios de representatividade, refletir sobre desafios pessoais e entender ainda mais sobre o mercado do livro.

1. Diário de um Banana 18: Cabeça-Oca

Em ‘Diário de um Banana 18: Cabeça-Oca’, Greg lidera seus amigos para melhorar o rendimento da escola (Imagem: Reprodução digital | VR Editora) Crédito:

Greg Heffley vê uma oportunidade quando sua escola corre o risco de ser fechada por baixo desempenho dos alunos. Empolgado com a ideia de ter mais tempo livre para se divertir, ele logo percebe que isso significaria se separar de seu melhor amigo, Rowley.

Determinado a salvar o colégio, ele lidera os colegas em uma missão para provar que são mais do que “cabeças-ocas”, mostrando que podem melhorar as próprias notas e preservar o lugar onde tantas aventuras aconteceram. Uma história divertida sobre amizade, desafios e a importância do estudo.

2. A magia que nos pertence

No livro ‘A magia que nos pertence’, um quarteto de amigos precisa capturar um algoritmo que ganhou vida (Imagem: Reprodução digital | VR Editora) Crédito:

Em um Rio de Janeiro em que a magia faz parte do cotidiano e histórias estranhas são apenas normais, o quarteto de amigos Amanda, Madu, Diego e Alícia se une para localizar um valioso algoritmo de redes sociais que ganhou vida e está à solta. Nesta “romantasia” young adult , entre festas animadas, criaturas esquisitas e passados obscuros, os jovens descobrem que não há mágica melhor do que poder contar um com o outro.

3. Entrevista com a solidão

Em ‘Entrevista com a solidão’, o psicólogo Marcos Lacerda ensina como desfrutar da própria companhia (Imagem: Reprodução digital | VR Editora) Crédito:

Os brasileiros são os mais solitários do mundo! Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, metade da população alega sentir solidão e melancolia com frequência, contribuindo para acentuar doenças como depressão e ansiedade. Neste lançamento, o psicólogo Marcos Lacerda ensina a compreender esse sentimento e como transformá-lo em solitude, ou seja, criar oportunidades para desenvolver o bem-estar emocional e mental ao desfrutar da própria companhia.

4. De volta ao começo: uma jornada pelo envelhecimento

No livro ‘De volta ao começo: uma jornada pelo envelhecimento’, Ney Messias Jr. mostra como encarar a velhice de forma natural (Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude) Crédito:

Conhecido como SeuNeyzinho nas redes sociais, Ney Messias Jr. mostra que é possível tornar o processo natural da velhice em uma experiência prazerosa. A partir de vivências pessoais, o autor instiga a prática do autoconhecimento e explica como manter o bem-estar físico, emocional, social e financeiro, com uma abordagem integrativa em prol de uma maturidade consciente. As dicas do livro são embasadas em ideias científicas do escritor, que também é especialista em gerontologia, professor de Educação Física e instrutor de Mindfulness .

5. Depois das cinco

Em ‘Depois das cinco’, Ivana e Dario buscam uma forma de driblar o destino para ficarem juntos (Imagem: Reprodução digital | Buzz Editora) Crédito:

Ivana leva uma vida normal na pacata Província de Rosedário, mas ela está longe de ser uma adolescente comum. Todas as tardes, quando o relógio marca seis horas, a protagonista deixa de existir e ressurge somente depois das cinco da manhã do dia seguinte.

Este sucesso do Wattpad narra a trajetória da garota para esconder o segredo, até que ela conhece Dario. O rapaz compartilha da mesma condição corporal, só que de forma oposta: sempre que ela surge, ele desaparece. Então, os dois precisam descobrir como driblar o destino para ficarem juntos.

6. O livro secreto do escritor

Na obra ‘O livro secreto do escritor’, Lilian Cardoso traz os bastidores das etapas de escrever um livro (Imagem: Reprodução digital | Citadel) Crédito:

Neste guia, você é convidado a mergulhar nos bastidores da literatura ao marketing digital; fazer exercícios para traçar sua personalidade na escrita e marca pessoal; entender como funciona a lista dos mais vendidos; todas as etapas da produção de um livro, leitura crítica, direito autoral, caminhos da publicação e como distribuir e divulgar o livro no Brasil e no exterior.

7. O Abismo de Celina

Em ‘O Abismo de Celina’, a protagonista precisa vencer o medo para sair do Abismo (Imagem: Reprodução digital | Rocco) Crédito:

Celina é uma pintora solitária que vive em um lar desestruturado. Quando uma tragédia acontece em sua casa, ela perde a consciência e acorda no Abismo, sem ter ideia de como foi parar em um lugar escuro, frio e rodeado de corpos.

Para sair daquele local, ela precisa vencer três desafios propostos por um homem imponente e misterioso. Nesta luta pela sobrevivência, a protagonista confronta medos, forma aliados e ainda compreende a figura intrigante da Morte, que parece brutal e gentil na mesma medida.

8. Cheiro de suor e vinho

No livro ‘Cheiro de suor e vinho’, Elisa Rizzo tenta fugir do passado e conseguir o emprego dos sonhos em Milão (Imagem: Reprodução digital | Lucens) Crédito:

Em busca de emprego na capital da moda, Milão, o passado de Elisa Rizzo a persegue. Um mafioso lunático coloca um alvo em suas costas e ela precisa deixar sua terra natal, a pacata cidade de Vernazza. A vida da jovem corre risco e as movimentadas ruas milanesas já não são mais seguras. No entanto, de todos os perigos, nada se compara à chegada de um amor improvável e turbulento para deixar seu coração ainda mais vulnerável. O que será que o destino reserva para a protagonista?

9. Orar faz muito bem!

Em ‘Orar faz muito bem!’, o padre Alex Nogueira apresenta um itinerário de oração (Imagem: Reprodução digital | Edições Loyola) Crédito:

A oração é uma das expressões da amizade com Deus. Por isso, orar faz muito bem e, com o auxílio do Espírito Santo, fortalece a fé. Este livro do padre Alex Nogueira apresenta um itinerário simples para rezar e meditar sobre o coração da fé católica, com base no texto do Pai-Nosso. Nele, cada pessoa encontra um comentário reflexivo dessa oração ensinada por Jesus. Mergulhe no significado das palavras e reze com o coração.

10. Francisco de Assis, O Maníaco do Parque

Na biografia ‘Francisco de Assis, O Maníaco do Parque’ é explorada a vida do motoboy que assombrou São Paulo em 1998 (Imagem: Reprodução digital | Matrix) Crédito:

O motoboy Francisco de Assis Pereira aterrorizou a cidade de São Paulo em 1998. Sua extensa ficha criminal inclui condenações por assassinato de sete mulheres , embora ele tenha confessado a morte de nove. Esta biografia não autorizada explora como sua personalidade assassina foi moldada ao longo do tempo, investigando sua infância, adolescência e vida adulta, e destacando cada evento dramático que contribuiu para transformá-lo em um verdadeiro monstro.

11. Império dos malditos

Em ‘O império dos malditos’, Gabriel luta para salvar o mundo da noite eterna que já dura três décadas (Imagem: Reprodução digital | Plataforma21) Crédito:

Gabriel León, um guerreiro metade humano e metade monstro, luta para salvar o mundo de uma noite eterna que já dura três décadas. Preso em uma torre, ele conta a própria história enquanto enfrenta batalhas sangrentas e a ameaça de perder sua humanidade. Em um cenário gótico e sombrio, o protagonista desta fantasia dark busca vingança contra os vampiros e tenta restaurar a paz, ao enfrentar segredos que podem mudar o destino de todos.

12. Devocional mulheres

Em ‘Devocional mulheres’, Viviane Martinello traz reflexões profundas sobre a vida da mulher cristã (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida) Crédito:

Repleto de testemunhos pessoais, conselhos e ensinamentos, Viviane Martinello traz reflexões profundas sobre temas relacionados à vida da mulher cristã, como relacionamentos, perdão, serviço, chamado e família. Embasado na Palavra de Deus e nas experiências que a pastora da Abba Pai Church adquiriu ao longo do seu ministério, este devocional oferece histórias inspiradoras e meditações diárias para auxiliar as leitoras a viverem uma jornada de crescimento espiritual e de conexão com Cristo.

13. Neko café

Na obra ‘Neko Café’, Nagore começa a trabalhar em um café e entra em uma jornada de autodescoberta (Imagem: Reprodução digital | VR Editora) Crédito:

Aos quase 40 anos, Nagore retorna a Barcelona sem emprego e cheia de dívidas. Apesar de ter aversão a gatos, ela aceita um trabalho em uma cafeteria cheia deles. Essa convivência inesperada com os felinos a leva a uma jornada de autodescoberta, em que aprende sobre autenticidade, autoestima e como recomeços podem trazer felicidade ao abraçar o desconhecido.