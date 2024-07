Congresso de danças urbanas

5º Café Urbano celebra a diversidade das danças urbanas

Evento reúne programação extensa de aulas, bate-papos e performance dos dias 13 a 21 de julho

Da Redação

Publicado em 10 de julho de 2024 às 08:00

O 5º Café Urbano - Edição Congress inicia suas atividades neste sábado (13) Crédito: Divulgação

O 5º Café Urbano - Edição Congresso inicia suas atividades neste sábado (13), a partir das 12h30, no Espaço Cultural da Barroquinha. O evento celebra as danças urbanas com uma extensa programação de aulas, bate-papos e performances até o dia 21 de julho. A produção é realizada pelo Noix Coletivo, grupo liderado por artistas da dança baiana, e tem entrada gratuita mediante inscrição prévia em formulário disponibilizado no Instagram @noixcoletivo.

No dia 13 de julho, a programação é centrada no protagonismo das feminilidades nas Danças Urbanas, com Taise Delahaye apresentando Heels Dance, Jessica Suhett com Coreografia, Tom Junior com Brega Funk, e Puma Camillê e Lunna Montty no Vogue Femme.

“Todas essas artistas são importantes referências para o movimento e enfrentamento à predominância dos corpos masculinos que compõem o cenário e o imaginário de quem pensa em danças urbanas, através de sua existência e liberdade corpórea”, defende o diretor artístico do Café Urbano, Elivan Nascimento.

A programação do Café Urbano segue até o dia 27 de julho em Salvador, abrangendo gêneros como Hip Hop, Street Jazz, Urban Dance, Jazz Funk, Dance Hall, Afro Beats, Heels Dance, Pagode Baiano e Vogue Femme. O congresso de danças urbanas pretende desmistificar o imaginário das masculinidades e dialogar, através de suas atrações, com o público majoritariamente negro, periférico e LGBTQIA+.

Serviço: 5º Café Urbano - Edição Congress I A partir deste sábado (13), às 12h30, no Espaço Cultural da Barroquinha, até o dia 27 de julho I Entrada Gratuita com inscrição prévia em formulário disponibilizado no instagram @noixcoletivo.

Programação:

13/07

Heels Dance - Taise Delahaye

Vogue Femme - Lunna Montty Collab Puma Camillê

Coreografia - Jessica Suhett