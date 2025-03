sua diversão

5 clássicos do cinema em live-action para você assistir

Estas produções são uma ótima escolha para quem quer reviver a magia dos originais

Portal Edicase

Publicado em 13 de março de 2025 às 19:07

Os live-actions têm conquistado adultos e crianças Crédito: Imagem: Reprodução digital | Walt Disney

Os live-actions , adaptações de animações, quadrinhos ou videogames que foram transformadas em filmes com atores reais, vêm conquistando espaço e trazendo de volta histórias que marcaram a infância de muita gente. Com novas versões cheias de detalhes incríveis, estas produções são uma ótima escolha para quem quer reviver a magia dos originais. Se você está procurando boas opções para assistir, confira esta lista! >

1. Alice no País das Maravilhas (2010)

“Alice no País das Maravilhas” mostra a jornada de uma jovem que retorna a um mundo desconhecido e precisa enfrentar desafios para salvar o reino (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney) Crédito:

Lançado em 2010 e dirigido por Tim Burton, “Alice no País das Maravilhas” traz uma versão diferente da animação clássica de 1951. No elenco, Mia Wasikowska interpreta Alice, acompanhada por Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca. >

Diferente da animação, o filme apresenta Alice já adulta, retornando ao País das Maravilhas sem se lembrar de sua visita anterior. Lá, ela descobre que está destinada a derrotar o temido Jaguadarte e restaurar a paz ao reino. Com um visual marcante e efeitos visuais inovadores, a adaptação trouxe um toque sombrio à história, característico do estilo de Tim Burton. O sucesso foi tão grande que a produção arrecadou mais deUS$ 1 bilhãomundialmente e gerou uma sequência,Alice Através do Espelho (2016). >

Onde assistir : Disney+. >

2. A Bela e a Fera (2017)

“A Bela e a Fera” acompanha a jornada de uma jovem que troca sua liberdade para salvar o pai e descobre que a verdadeira beleza está além das aparências (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney) Crédito:

O clássico “A Bela e a Fera”, originalmente lançado em animação em 1991, ganhou sua versão em live-action em 2017, sob a direção de Bill Condon. O filme traz Emma Watson no papel de Bela e Dan Stevens como a Fera, além de um elenco estrelado que inclui Luke Evans, Josh Gad, Ian McKellen e Ewan McGregor. >

A trama acompanha Bela, uma jovem inteligente e amante dos livros que vive em uma vila francesa. Quando seu pai, Maurice, é capturado pela Fera, ela se oferece para tomar seu lugar no castelo. Lá, descobre que a Fera é um príncipe amaldiçoado e que apenas o amor verdadeiro pode quebrar o feitiço. A história se mantém fiel à animação, incluindo números musicais como “ Beauty and the Beast ” e “ Be Our Guest “, além de explorar mais a fundo a origem do feitiço. >

Onde assistir :Disney+. >

3. Aladdin (2019)

“Aladdin” conta a história de um jovem que encontra uma lâmpada mágica e embarca em uma aventura para mudar seu destino (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney) Crédito:

Lançado em 2019 e dirigido por Guy Ritchie, “Aladdin” traz uma nova versão do filme de 1992, mantendo o espírito aventureiro e musical da animação. O elenco conta com Mena Massoud como Aladdin, Naomi Scott como Jasmine e Will Smith no papel do Gênio. >

A trama acompanha Aladdin, um jovem ladrão que vive nas ruas de Agrabah. Sua vida muda ao encontrar uma lâmpada mágica contendo um Gênio que lhe concede três desejos. Determinado a conquistar o amor da princesa Jasmine e escapar das garras do vilão Jafar, Aladdin embarca em uma jornada cheia de desafios e magia . O filme traz de volta músicas icônicas como “ A Whole New World ” e “ Friend Like Me “, além de incluir novas composições. >

Onde assistir :Prime Video eDisney+. >

4. O Rei Leão (2019)

“O Rei Leão” recria a jornada de um jovem leão que busca seu lugar no ciclo da vida após perder o pai Crédito: Imagem: Reprodução digital | Walt Disney

Diferente das outras adaptações, “O Rei Leão” (2019) não possui atores em cena, sendo totalmente recriado por meio de computação gráfica hiper-realista. O filme foi dirigido por Jon Favreau e conta com vozes de Donald Glover como Simba, Beyoncé como Nala, James Earl Jones reprisando seu papel como Mufasa, Chiwetel Ejiofor como Scar, além de Seth Rogen e Billy Eichner como Timão e Pumba. >

A história segue Simba, um jovem leão que, após a morte de seu pai, Mufasa, foge do reino por acreditar ser culpado pelo ocorrido. Enganado por seu tio Scar, ele cresce longe das Terras do Reino ao lado de Timão e Pumba, até que decide retornar para assumir seu lugar como rei. Apesar do realismo das imagens, o filme mantém fielmente os eventos da animação de 1994, trazendo de volta músicas icônicas como “ Circle of Life “, “ Hakuna Matata ” e “ Can You Feel the Love Tonight “. >

Onde assistir :Prime Video eDisney+. >

5. A Pequena Sereia (2023)

“A Pequena Sereia” acompanha uma jovem sereia que faz um pacto para viver entre os humanos e descobre os desafios dessa escolha (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney) Crédito:

Um dos mais recentes live-actions da Disney, “A Pequena Sereia”, foi lançado em 2023 com direção de Rob Marshall e estrelado por Halle Bailey no papel de Ariel. O elenco inclui Jonah Hauer-King como Príncipe Eric, Javier Bardem como Rei Tritão e Melissa McCarthy como a vilã Úrsula. >

A história segue Ariel, uma jovem sereia fascinada pelo mundo dos humanos. Ao salvar o Príncipe Eric de um naufrágio, ela se apaixona e faz um perigoso acordo com a bruxa do mar Úrsula para ganhar pernas e viver na superfície. No entanto, o feitiço tem um preço alto, já que Ariel perde sua voz. A adaptação mantém as canções icônicas da animação de 1989, como “ Part of Your World ” e “ Under the Sea “, além de introduzir novas músicas compostas por Lin-Manuel Miranda. >