CORREIO INDICA

5 obras inesquecíveis de David Lynch para maratonar

Cineasta faleceu nesta quinta-feira (16) deixando grande legado na indústria da sétima arte

Anna Luiza Santos

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 21:06

David Lynch Crédito: Reprdoução

Para a crítica cinematográfica e os cinéfilos de carteirinha, David Lynch transformou o cinema com sua visão surrealista e onírica. Lynch se tornou cineasta por acaso, insatisfeito em estudar pintura na Academia de Artes da Filadélfia, mas a sua marca na sétima arte não foi uma casualidade, afinal, foi dono de uma versatilidade particular e inconfundível.

Em sua carreira foi indicado quatro vezes ao Oscar, mas em 2020 foi laureado com um Oscar honorário pelo conjunto e impacto do seu trabalho. Comparado frequentemente com o diretor espanhol Luis Buñuel (1900-1983) pelo conceito intangível de suas obras, Lynch apenas respondia: “Não gosto de falar sobre o significado dos meus filmes. É a minha opinião e não deveria ser de mais ninguém”.

Dos dramas suburbanos à ficção científica, o CORREIO separou para você cinco clássicos de Lynch que ganharam vida nas telas do cinema e da TV.

Twin Peaks (1990-1991)

Série de sucesso nos anos 1990, Twin Peaks é considerada uma revolução seriada da televisão americana. Com um enredo que gira em torno de um assassinato, sua investigação e desdobramentos, Lynch explora um ambiente ficcional fantasmagórico e enigmático para fazer o telespectador questionar a sua realidade e as rotinas melancólicas. O seriado foi descrito pela revista Time como “diferente de tudo no horário nobre ou no mundo de Deus”.

O Homem Elefante (1980)

Inspirado na história real de Joseph Merrick, inglês que lutava contra uma rara doença congênita deformativa, o longa ‘O Homem Elefante’ trabalha com sensibilidade e perspicácia o quanto as aparências podem enganar. Com um personagem principal sendo exibido como monstro em circos, o outsider hollywoodiano traz uma estética de Freak Show nessa fantasia surpreendente para tratar sobre empatia, respeito e bondade.

Duna (1984)

Para quem já assistiu ‘Duna 2’ (2024) com os queridinhos Timothée Chalamet e Zendaya, essa dica não pode faltar no repertório cultural. A primeira adaptação para o cinema da famosa saga de ficção científica de Frank Herbert foi feita por Lynch em 1984. Sintetizando cinematograficamente as 400 páginas do primeiro livro da trama, o longa explora no enredo guerreiros lutando no deserto contra um imperador galáctico.

Cidade dos sonhos (2001)

Cidade dos Sonhos foi eleito o melhor filme do século XXI pela BBC Culture em 2016. Em uma narrativa não linear, a obra é um suspense que inicia com um inesperado encontro entre uma aspirante a atriz que vai para Los Angeles e uma mulher que acabou de perder a memória em um acidente de carro. Explorando metalinguagens e múltiplas interpretações, em ‘Cidade dos Sonhos’ Lynch exige um empenho mental do espectador.



Coração selvagem (1990)