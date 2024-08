NEGOCIAÇÕES

7 dicas para comprar e vender o carro com segurança

Comprar um carro é uma decisão importante, que vai além do aspecto financeiro; envolve várias questões legais, as quais exigem atenção cuidadosa para evitar prejuízos e golpes. Ter um veículo proporciona independência e comodidade, mas é fundamental estar atento a todas as formalidades legais para evitar complicações no futuro.