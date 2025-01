QUADRINHOS

A companheira improvável de Marcel Proust

HQ Céleste e Proust narra relação de afinidade e dedicação do escritor francês com sua fiel governanta

Doris Miranda

Publicado em 18 de janeiro de 2025 às 02:00

Céleste Albaret trabalhou para o escritor Marcel Proust de 1914 até a morte dele, em 1922 Crédito: divulgação

Uma viagem no tempo, uma amizade improvável e uma colaboração que resultou num dos maiores clássicos da literatura mundial. É o que se pode constatar ao fechar a contracapa da HQ Céleste e Proust (Nemo/ R$ 120/ 256 págs), de Chloé Cruchaudet.

Mesmo se não desbravou obras como Em Busca do Tempo Perdido ou Sodoma e Gomorra, o leitor se deixa levar pela vida do escritor francês Marcel Proust pelo olhar da governanta dele, a dedicada Céleste Albaret. E, rapidamente, numa abordagem fascinante, com ares vintage, a janela se abre para a rotina dos dois e a troca que poucos se dão conta de ter existido.

O traço delicado, poético demais, de Cruchaudet transporta o leitor diretamente para o início do século XX, com cenários delicadamente detalhados e personagens expressivos, proporcionando uma leitura fluida e convidativa pela narrativa que se desenrola através do olhar de Céleste. Vemos Proust não como um gênio distante, mas como um homem vulnerável, com manias, fragilidades e uma mente inquieta.

Influeciada pelo estilo detalhista de Proust, a narrativa da autora se traduz numa atenção quase obsessiva às pequenas emoções e rotinas que permeiam a vida cotidiana dos dois, marcada por um humor muito peculiar.

Capa da HQ Céleste e Proust Crédito: divulgação

Em 2022, no centenário da morte de Proust, a celebração maior esteve a cargo da Bibliothèque Nationale, com a exposição Marcel Proust, A Fabricação da Obra. Em cada sala, o visitante experimentava a sensação de entrar livro adentro. Reuniram ali manuscritos, cartas, objetos, fotografias, móveis, cadernos de rascunho, e tudo mais o que evocasse a atmosfera de Em Busca do Tempo Perdido.