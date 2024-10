VENCEDOR!

'A Fazenda': Zé Love vence Prova do Fazendeiro e é líder do reality rural

Mais uma Roça do reality rural A Fazenda está formada. Nesta terça, 7, o ex-atleta Zé Love levou a melhor na Prova do Fazendeiro e conquistou a liderança do programa. Por isso, Zé se livrou da berlinda. Ele é o primeiro Fazendeiro homem da edição deste ano.