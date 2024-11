PRIMEIRA MÃO

Álbum póstumo de Riachão tem audição gratuita em roda de samba na Cantina da Lua

Onde Eu Cheguei, Está Chegando terá pré-lançamento nesta quarta (14) e chega as plataformas de streaming no dia 2 de dezembro

Em homenagem ao maior malandro do samba baiano, o disco póstumo Onde Eu Cheguei, Está Chegando apresenta 10 faixas inéditas do cantor soteropolitano Riachão (1921-2020) e será lançado nas plataformas de streaming no Dia Nacional do Samba, em 2 de dezembro. Uma pré-audição exclusiva desse trabalho poderá ser presenciada nesta quinta-feira (14), seguida de uma roda de samba na Cantina da Lua, às 19h, no Pelourinho. O evento gratuito marca a data em que o mestre do samba completaria 103 anos e reunirá músicos da Bahia.

O título original do disco era Se Deus Quiser Eu Vou Chegar aos 100, idealizado em vida por Riachão quando o projeto foi contemplado pelo edital Natura Musical. Com o falecimento do artista em março de 2020, a obra se tornou uma homenagem ao autor de clássicos como "Cada Macaco no Seu Galho" e "Vá Morar com o Diabo". Onde Eu Cheguei, Está Chegando tem produção musical de Paulo Timor e Caê Rolfsen, com vozes gravadas por Riachão que nunca haviam sido utilizadas, e conta com parcerias de Roberto Mendes, Juliana Ribeiro, Enio Bernardes, Pedro Miranda e Nega Duda.