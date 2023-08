Ali Kamel deixará direção geral de Jornalismo da Globo em dezembro

Ali Kamel deixará a direção geral do jornalismo da TV Globo após 22 anos na função na emissora. De acordo com nota enviada à imprensa, Kamel explicou as motivações do jornalista para deixar a função no canal, pedido feito em julho do ano passado.



“Em primeiro lugar, o desejo de experimentar uma rotina diferente da exigida pelos desafios diários dos cargos de liderança em jornalismo. Em segundo lugar, a certeza de ter desenvolvido profissionais capazes de seguir praticando um jornalismo baseado na pluralidade, isenção e busca pela apuração precisa dos fatos”, explica o jornalista.