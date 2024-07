TELEVISÃO

'Amei, fui amada. Odiei, fui odiada. Virei meme', diz Claudia Raia de saída da Globo

"Quantas vidas cabem em 40 anos?" É com essa indagação que a atriz Claudia Raia inicia o vídeo no qual fala sobre sua nova fase com a Rede Globo. Em abril, a atriz e bailarina já havia revelado que seu contrato com a emissora encerraria em julho deste ano. Na segunda-feira, 1, ela publicou um vídeo anunciando que "abriu a relação", mas tranquilizou os fãs dizendo ser um "até logo", e que não eliminava a possibilidade de trabalhos futuros na Globo.