DEZ ANOS

Ana Paula Padrão posta despedida emocionada ao Masterchef

Após anunciar que não renovou seu contrato com a Band e não apresentará a próxima temporada do Masterchef, Ana Paula Padrão se despediu do programa em suas redes sociais, na terça-feira, 29: "Eu deixo esse programa maravilhoso com o coração apertado".