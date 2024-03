VAMOS VER O PÔR DO SOL

Aniversário de Salvador: Jammil faz show gratuito com participação do Ilê Aiyê e Filhos de Jorge

Evento será na Ponta de Humaitá, na Cidade Baixa

Publicado em 22 de março de 2024 às 09:56

Rafa Barreto, vocalista do Jammil Crédito: Divulgação

A banda Jammil e Uma Noites vai celebrar o aniversário da cidade com A edição especial do “Vamos Ver o Pôr do Sol”, tradicional no calendário do grupo. O evento será neste domingo (24), dentro da programação promovida pela prefeitura de Salvador, a partir das 16h30.

O show contará com a participação da banda Filhos de Jorge, com quem o Jammil lançou, em novembro, a música “No Seu Corre”. O bloco Ilê Aiyê, que comemora os 50 anos de atuação, também se une ao Jammil na apresentação especial do domingo.