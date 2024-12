ASTROLOGIA

Ano Novo: saiba qual é a cor da virada para seu signo e veja previsões para 2025

Astróloga Giuliana Birque antecipou o que esperar

Publicado em 31 de dezembro de 2024 às 14:07

A chegada de um novo ano simboliza uma nova etapa, e para muitos, uma oportunidade de um recomeço. Uma das crenças mais famosas para iniciar uma nova fase é vestir roupas brancas na noite da virada. Mas, você sabia que a cor ideal de roupa para o réveillon pode variar de signo para signo?

Para entender qual são os tons ideais para cada um, o Estadão conversou com a astróloga Giuliana Birque, que conta, ainda, suas previsões para os 12 signos.

Áries

Prepare-se para um ano focado na vida amorosa e estabilidade financeira. Além disso, 2025 será um ano em que arianos terão a oportunidade de curar as feridas e lidar com medos, vícios e desilusões.

Cor da virada: verde-esmeralda

Touro

Mudanças repentinas vão marcar o ano para o signo. 2025 é o ano ideal para entrar em contato com questões profundas, como a maneira que você se relaciona com outras pessoas, trabalhando a sua intimidade. O novo ano também vai fazer com que as pessoas de touro trabalhem sua independência, tomando decisões sem pensar em opiniões alheias.

Cor da virada: laranja

Gêmeos

O signo terá um novo de prosperidade, expansão, viagens, aprendizado e busca pelo motivo das coisas. O segundo semestre será marcado por mudanças repentinas e melhorias na vida amorosa e financeira.

Cor da virada: azul escuro

Câncer

Prepare-se para um ano focado na sua carreira, com seu trabalho sendo reconhecido. Além disso, prosperidade na vida amorosa e financeira também são fatores em destaque. No entanto, sua relação com uma figura paterna pode estar em jogo.

Cor da virada: vermelho

Leão

2025 será um um ano pautado em novos inícios e mudanças para os leoninos. Novos desafios em relação a amizades e grupos sociais também podem marcar presença. No final do ano, novidades relacionadas às vidas financeira e amorosa podem aparecer.

Cor da virada: amarelo

Virgem

Virginianos terão menos controle sobre os desdobramentos de sua vida. Aproveite o novo ano para se conectar com a parte espiritual e olhar para medos e inseguranças. Novos inícios, mudanças e o perdão serão presenças constantes em todos os aspectos da vida.

Cor da virada: roxo

Libra

Em 2025, os librianos vão se dedicar a cuidar de seu corpo e imagem pessoal, praticando mais exercícios físicos. Apesar de ser benéfico para o amor e dinheiro, o novo ano será muito agitado.

Cor da virada: dourado

Escorpião

Um ano próspero financeiramente vai ensinar aos escorpianos a lidar com o dinheiro - a lidar com seu poder e aprender a desapegar dele, afinal, o dinheiro é feito para ser utilizado. Também é importante se preparar para deixar algumas questões se despedirem.

Cor da virada: preto

Sagitário

Prepare-se para trabalhar a sua comunicação e estimular seu intelecto em 2025. Além disso, é bom focar em suas relações familiares, estimulando sua relação com parentes próximos. O novo ano é uma ótima oportunidade para realizar viagens curtas.

Cor da virada: azul claro

Capricórnio

O foco do ano será a família. Use esse momento para abordar assuntos do passado e para entender o significado de seus traumas. Aproveite o recomeço para analisar se suas atitudes estão te trazendo resultados benéficos.

Cor da virada: verde

Aquário

2025 será um ano de transformações profundas para os aquarianos. Não questione quando questões que parecem importantes forem embora de sua vida, desapegue de tudo que não faz mais sentido e dê espaço para o novo. Criatividade, lazer, hobbies e paixões também estarão em destaque.

Cor da virada: branco

Peixes

Aproveite o ano novo para olhar para sua saúde mental, física e espiritual. Tome cuidado, porque 2025 pode ser um ano que leva os piscianos a algum tipo de vício, bom ou ruim. Será um ano positivo para encontrar o amor ou melhorar sua vida amorosa, além de criar uma base sólida, desenvolvendo mais responsabilidade.