Antonia Fontenelle explica por que pediu demissão da Jovem Pan e critica colegas

Antonia Fontenelle compartilhou nesta quarta-feira, 16, o motivo pelo qual não quer mais fazer parte do programa Morning Show, da Jovem Pan. Após ter sido desmentida ao vivo pelos colegas de trabalho -os jornalistas Paulo Mathias e Felipeh Campos- e ter sido acusada de propagar notícias falsas durante a atração da última segunda-feira, a apresentadora comentou que pediu demissão porque não tinha mais clima para atuar no veículo.



"Desde o primeiro dia que entrei no Morning, eu já sabia que não ia dar certo trabalhar com Paulo Mathias e com o Felipeh Campos. Não é pessoal, eu gosto dos meninos, a gente se diverte juntos. Mas é profissional mesmo". Antonia pontuou ainda que ambos a interrompiam durante o programa e que diversas vezes reclamou do comportamento dos profissionais.