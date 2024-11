TV

Antônio Fagundes revela que foi 'fichado' em outro país por motivo inusitado

Ele contou história a Tatá Werneck

Antônio Fagundes surpreendeu Tatá Werneck ao revelar que já foi preso. Convivado do programa Lady Night exibido na última quinta-feira, 14, o ator contou que foi detido em uma viagem internacional por motivo inusitado.

Fagundes foi preso em Singapura, país do sudeste asiático, por conta de uma bengala.

Ao passar no raio-x do aeroporto com a mala, Fagundes foi obrigado a abri-la. Eis que o próprio ator levou um susto: dentro da bengala, havia uma adaga - uma espada curta semelhante a um punhal.