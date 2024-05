PELO MUNDO

Aos 71 anos, Bell Marques anuncia turnê em Portugal: “Será inesquecível”

O cantor baiano Bell Marques acaba de anunciar que fará uma turnê na Europa. Os shows, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, serão realizados ainda em maio, em Portugal.

A primeira apresentação ocorrerá no próximo dia 24, no Algarve. De lá, o músico de 71 anos segue para Lisboa, onde cantará no dia 25. A temporada será finalizada no dia 26, no Porto.