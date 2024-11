CLUBE CORREIO

Apaixonado pela comida baiana, Diogo Nogueira revela conexão com Salvador

Sambista se apresenta nesta sexta 915), às 19h, na Concha Acústica

Luiza Gonçalves

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 09:06

Sagrado e profano: apaixonado pela comida baiana, Diogo Nogueira revela conexão com Salvador Crédito: Divulgação/Lilo Oliveira

Trazendo tradição, alegria e muito samba no pé, o cantor Diogo Nogueira se apresenta hoje (15), às 19h, no palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O sambista já é uma figura carimbada na agenda de shows anuais em Salvador, e revela ter um carinho especial pela cidade e pelo público baiano.

“Tenho uma conexão muito forte com essa terra de todos os santos, um território tão rico culturalmente, religiosamente e gastronomicamente. O povo baiano é a essência do povo brasileiro, sempre muito animados, felizes, prontos para cantarem do começo ao fim. Haja energia para dar conta desse público tão querido”, diz Nogueira.

Para o show desta sexta-feira, Diogo explica que o repertório será dividido em três pilares principais. O primeiro será suas canções e principais sucessos, como Pé na Areia, Alma Boêmia, Clareou e Sou Eu. Nele, estarão ainda canções do seu último álbum de estúdio, Sagrado Vol. 1 (2023), trabalho que tem grande apreço de Diogo por ter lhe permitido explorar temas sagrados para a sua vida, como a religiosidade.

“Minhas músicas são um reflexo do que eu sou e do que acredito, não teria como ser diferente quando o assunto é minha religião. Com o Sagrado Vol.1, pude trazer minhas raízes pessoais, que englobam o candomblé, e as raízes do samba, que trazem heranças dos batuques ancestrais, saídos das praias africanas, se redefinindo nos terreiros, esquinas e morros”, defende. No ano de 2025 será lançada a continuação, Sagrado Vol. 2, que contará com participações especiais.

Num segundo momento do show, o artista passa pelas canções do samba de roda da Bahia, clássicos do cancioneiro popular brasileiro, com composições de Chico Buarque, Tim Maia e Gilberto Gil. Por fim, e o que é indispensável para o cantor, apresenta clássicos das maiores vozes do samba, reverenciando suas origens.

“O samba está em um lugar de tradição pra mim, de família, de raiz, cresci no meio de sambistas, e não tinha forma melhor de reverenciar isso do que homenageando esses grandes mestres da música brasileira. Terão dois momentos bem emocionantes em meu show, que reservo um espaço para homenagear João Nogueira (pai de Diogo) e Arlindo Cruz, revisitando seus repertórios”, conta.

Cozinheiro

“É difícil dizer o que eu mais gosto, mas os pratos típicos da região com certeza são um ponto forte” diz Diogo Nogueira sobre Salvador. Nos últimos meses, o público que o acompanha nas redes sociais pode conhecer um outro lado do cantor: sua paixão pela cozinha.

Baseado na relação entre o alimento e o sagrado no candomblé, religião que pratica, o artista lançou neste ano o Comida de Santo, um projeto de quatro episódios no Youtube, gravados ao lado das chefes de cozinha Andressa Cabral e Leila Leão, desvendando lendas, rituais e receitas dos orixás aos quais estão conectados.

“A ideia surgiu de uma visitação ao meu passado. Estou muito feliz em poder fazer essa junção e falar sobre o que é sagrado pra mim, sobre minha religião, o momento sagrado de preparar um alimento. Quando a gente conhece e entende a história, a gente respeita, por isso é tão importante a gente discutir e trazer esses assuntos para as rodas de conversa”, explica.

A relação do cantor com a cozinha continua em 2025, quando estreia no canal GNT como apresentador de um novo programa de culinária, batizado de Diogo na Cozinha. A estreia está prevista para janeiro de 2025, com uma primeira temporada contendo seis episódios, onde o sambista irá abrir as portas de sua casa para receber convidados especiais, como os cantores Martinho da Vila, Jorge Aragão e Ferrugem, além da atriz Paolla Oliveira, que é namorada dele.