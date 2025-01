"SETE VIDAS"

Após desaparecimento no Natal, cachorro de Anitta ataca porco espinho e sobe no telhado

Cantora revela as últimas aventuras do cachorro, que já havia desaparecido na noite de Natal, gerando preocupação e mobilização da artista e bombeiros

H Heider Sacramento

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 12:29

Anitta e Charlie Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Anitta compartilhou com seus seguidores nas redes sociais as últimas travessuras de seu cachorro, Charlie, que já havia causado grande preocupação ao desaparecer na noite de Natal.

Após retornar de uma viagem, Anitta foi informada de que o pet havia se envolvido em mais uma situação inusitada: Charlie atacou um porco-espinho, ficando com vários espinhos presos no rosto e no focinho. Devido aos ferimentos, o animal teve dificuldades para se alimentar por alguns dias até ser levado ao veterinário para a remoção dos espinhos.

Anitta compartilhou nova aventura do PET nos stories Crédito: Reprodução

Além disso, o cachorro voltou a se meter em confusão ao subir no telhado da casa da cantora. Para resgatar o pet em segurança, foi necessário o auxílio do caseiro da residência. Bem-humorada, a cantora brincou com a situação, dizendo que Charlie "acha que tem sete vidas."