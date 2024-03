POMBINHOS DE VOLTA

Após polêmica com fim do casamento, Susana Werner e Julio César se reconciliam

Um registro publicado nas redes sociais com Susana Werner e Julio César deixou os internautas confusos com uma possível reconciliação entre os famosos.

A foto foi postada nesta quinta-feira (21), e na legenda a ex-atriz se declarou para o ex-jogador. "Com o amor da minha vida desde 2001", escreveu Susana.

Os seguidores da artista questionou se ela estaria voltando com o ex-marido, já que em 2023 eles tiveram um término conturbado e midiático. Ela confirmou a reconciliação, e está com o ex-goleiro desde o último fim de semana em Madri, na Espanha.

Segundo o jornal Extra, Susana estaria tentando retomar o casamento há algumas semanas, desde o começo do Carnaval. Na ocasião, a ex-atriz estava em Portugal, enquanto o companheiro passou o festejo no Brasil com a filha, Giulia.