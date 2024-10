BOA NOTÍCIA

Após queda em casa, Tom Zé tem alta hospitalar em São Paulo

“Para compartilhar com vocês a notícia de que Tom Zé está internado para tratamento de saúde, aqui em São Paulo. Uma queda em casa motivou essa internação do artista que pula do palco com desenvoltura, ora vejam!", informou um post publicado nas redes oficiais do artista no dia 23 de setembro.