Apresentadora baiana deixa programa local por rede nacional: 'Ainda digerindo tudo'

Jornalista vai se mudar para São Paulo

Esther Morais

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 10:17

Pâmela Lucciola anunciou saída nas redes sociais Crédito: Reprodução / Band

Apresentadora do Band Mulher na Bahia, Pâmela Lucciola anunciou pelas redes sociais na quinta-feira (27) que está de saída do programa local para um novo desafio. A partir de março, a jornalista estará no elenco fixo no Melhor da Noite, que vai ao ar de segunda a sexta-feira para todo o Brasil. >

"Ainda estou digerindo tudo. Mas desde já quero agradecer as mensagens lindas que tenho recebido. Estou muito feliz, realizada. Trabalhar com Otaviano Costa [que vai assumir o comando do programa no próximo mês], vai ser demais, além de toda equipe do Melhor da Noite, que tenho uma afinidade incrível", disse. >

A novidade pegou muita gente de surpresa. Pâmela contou que até amigos próximos não sabiam da mudança. Nesta semana ela está apresentado o Band Folia, a cobertura de Carnaval da emissora em Salvador, e vai dar mais detalhes da transição quando a maratona acabar. >

"Tem muita coisa acontecendo e não tenho condição de administrar tudo agora. Estou vivendo muito coisa. Resolvi respirar paz para fazer o Band Folia, que requer muita dedicação", afirmou. >

A apresentadora também confirmou que vai se mudar para São Paulo, uma vez que as gravações acontecem lá. A baiana já havia apresentado o "Melhor da Tarde" em janeiro, durante as férias de Cátia Fonseca, e participou do "Melhor da Noite" em dezembro de 2024, ao lado de Zeca Camargo. >