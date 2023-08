Armandinho dá guitarra de presente para fã mirim que viralizou com vídeo em 2019

O músico Armandinho Macedo presentou um fã mirim com uma guitarra autografada. O artista foi ao aniversário celebrar os 6 anos de Chiquinho, que em 2019 viralizou com um vídeo tocando com Armandinho.



O primeiro vídeo mostrava Chico pedindo ao pai para colocar para tocar a versão de Armandinho do Hino do Bahia. Com um pequeno violão na mão, ele fingir estar tocando a música. Depois, Armandinho o conheceu e os dois gravaram um vídeo juntos. A trilha, claro, foi o Hino do Bahia.