Artista Alex Simões apresenta performance poética na Casa Preta

Logo após a performance, o poeta fará um bate-papo com a escritora, jornalista e moradora do 2 de Julho, Amanda Julieta, sobre seu livro “Tem poeta na casa? Mulheres Negras, poetry slam e insurgências”.

A ação “poeformance &” é um desdobramento da Minibiblioteca Casa Preta, curada pelo poeta e performer no Projeto Casa Preta 15 X 15. O objetivo é trazer autores que moram ou moraram no bairro e/ou que escrevem sobre o 2 de Julho e suas imediações, para uma conversa descontraída sobre livros, a relação do autor com o bairro e o que ocorrer.