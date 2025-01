COREIA DO SUL

Ascensão da Hallyu: como a cultura coreana conquistou os brasileiros

Do K-pop aos doramas, a onda coreana fortalece laços no Brasil com música, gastronomia e produções audiovisuais de sucesso

M Márcia Luz

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 06:27

Coreia do Sul Crédito: Shutterstock

Música, filmes, K-dramas, beleza, moda e gastronomia… Todo esse conjunto forma a Hallyu, ou onda coreana, que se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil. >

Quem apostou que seria algo passageiro errou. A imigração coreana no Brasil começou nos anos 60, mas o interesse pela cultura realmente cresceu em 2012, quando conhecemos o pop do cantor Psy. Com um refrão marcante, ritmo e coreografia em Gangnam Style, ele conquistou os brasileiros.>

Um ano depois, foi a vez do BTS surgir. O grupo fez diversas apresentações no Brasil, abrindo portas para outros artistas e inaugurando uma era de sucesso do K-pop. Sempre que uma atração coreana anuncia shows, há uma verdadeira corrida por ingressos. Um exemplo é o grupo Stray Kids, que se apresentará em São Paulo em abril, incluindo um show extra devido à alta demanda.>

BTS Crédito: divulgação

A popularização da cultura coreana se consolidou também nas produções audiovisuais. Em 2020, o filme Parasita conquistou quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção, chamando a atenção dos amantes do cinema. Nos streamings, a chegada dos doramas foi um marco, e durante a pandemia o Brasil se tornou o terceiro maior consumidor do gênero no mundo. Em 2023, a Netflix anunciou um investimento de US$ 2,5 bilhões em produções sul-coreanas até 2027, ampliando ainda mais o catálogo disponível.>

A audiência dos dramas inaugurou uma nova modalidade de evento: os fanmeetings com os atores. Nessas ocasiões, os fãs podem vê-los de perto, tirar fotos e assistir a pocket shows. Nomes como Cha Eunwoo e Jung Hae In já passaram por São Paulo, com ingressos esgotados.>

Jung Hae In Crédito: reprodução

Os doramas também despertaram a curiosidade pela culinária coreana. Mais pessoas têm procurado restaurantes para experimentar pratos como bibimbap, kimchi, frango frito coreano e corn dogs (hot dogs no palito).>

Tudo isso aumentou o interesse pelo país, impulsionando a busca por pacotes turísticos e cursos de idioma coreano.>