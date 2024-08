CINEMA

'Até Que a Música Pare' produz emoção suave e sincera

Os longas da Mostra Gaúcha do Festival de Gramado são apresentados às 14 horas no Palácio dos Festivais, tradicionalmente em sessões muito quentes, com grande afluxo de público local. O primeiro concorrente, Até Que a Música Pare, de Cristiane Oliveira, foi recebido com entusiasmo pelo público na segunda, 12. É um filme invulgar, em parte falado em "talian", mescla de italiano e português, herança dos imigrantes italianos do Vêneto, que vieram em grandes levas para o Rio Grande do Sul nos séculos 19 e 20.